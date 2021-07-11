المشهد اليمني الأول

من المقرر أن تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء المقبل بافتتاح سفارتها في كيان العدو الصهيوني.

الإمارات تحتفل
الإمارات تحتفل

وكشف موقع “وللا” العبري أن الرئيس الإسرائيلي الجديد يتسحاق هيرتسوغ سيكون ضيف شرف افتتاح سفارة الإمارات.

ويأتي افتتاح سفارة الإمارات في كيان احتلال العد بعد أسابيع قليلة على قيام الصهاينة بافتتاح سفارة وقنصلية في كل من أبو ظبي ودبي.

وأواخر يونيو المنصرم، احتفل كيان احتلال العدو بتدشين سفارته في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور وزير خارجيته يائير لابيد، الذي قال خلال مشاركته حفل افتتاح السفارة “إنها لحظة تاريخية”.

وأضاف وزير خارجية احتلال العدو أن “التاريخ يصنعه البشر، ومن هم على استعداد لتغييره للأفضل، ومن يفضلون المستقبل على الماضي”، كما قدم شكره لرئيس وزراء العدو نفتالي بينيت الذي قال إنه “يبعث إليكم بتحياته”.

كما شكر لابيد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو “الذي كان مهندس اتفاقات التطبيع والرجل الذي عمل بلا كلل عليها”، ولم ينس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن على دعمهما اتفاقيات التطبيع.

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