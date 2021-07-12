المشهد اليمني الأول

احالت المحكمة الجزائية المتخصصة في الحديدة ملف المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد الى المحكمة العليا.

وكانت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بابالأسماء.. احالة متهمي اغتيال الشهيد الصماد للمحكمة العليالحديدة قد أيدت الحكم الابتدائي الصادر بإعدام 16 متهما باغتيال الرئيس الصماد ومرافقيه.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة قضت في 24 من أغسطس الماضي بإعدام 16 متهما حدا وتعزيرا وقصاصا وهم:

محمد بن سلمان آل سعود

محمد بن زايد آل نهيان

عبدربه منصور هادي

علي محسن صالح الأحمر

أحمد عبيد بن دغر

محمد علي المقدشي

طارق محمد عبدالله صالح

علي علي إبراهيم القوزي

عبدالملك أحمد محمد حميد

محمد خالد علي هيج

محمد إبراهيم علي القوزي

محمد يحيى محمد نوح

إبراهيم محمد عبدالله عاقل

محمد محمد علي المشخري

عبدالعزيز علي محمد الأسود

معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس لإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومنها جريمة اغتـيال الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه، وإرجاء الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد بقية المتهمين الأجانب.