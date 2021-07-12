المشهد اليمني الأول

نعى مجلس القضاء الأعلى، القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن بمجال القضاء والإفتاء وتدريس العلوم الشرعية.

وأشاد المجلس في بيان النعي بمناقب الفقيد وإسهاماته خلال مسيرة حياته العملية في المحكمة العليا والتدريس بالمعهد العالي للقضاء وحلقات العلم في مجال الفقه والأصول واللغة والإفتاء على مدى عقود من الزمن.

وأكد أن رحيل العلامة العمراني، يمثل خسارة للوطن والأمة الإسلامية، حيث كان مثالا للعالم المتواضع المعتدل النشط في عطائه في مجال التدريس والوعظ وتخرج على يديه الكثير من العلماء والقضاة.

وعبر مجلس القضاء عن صادق العزاء والمواساة لأولاد الفقيد وأسرته والشعب اليمني.. مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.