المشهد اليمني الأول

الزاهر تزهر البيضاء

وزع الإعلام الحربي مشاهد لجولة ميدانية، قام بها الإعلام الحربي على مديرية الزاهـر الواقعة في محافظة البيضاء.

وذلك عقب استعادتها من قبضة التنظيمات التكفيرية، المسنودة من مرتزقة العدوان، والمدعومة من العدوان السعودي الأمريكي.

وكان استعاد الجيش واللجان الشعبية مديرية الزاهر، وذلك عقب يوم واحد من سيطرة القاعدة وداعش للمديرية، وتم ذلك من خلال خرق اتفاق بين القبائل والجيش واللجان العبية لتكون منطقة محايدة، الأمر الذي استغلته التنظيمات التكفيرية بدعم من العدوان لبسط السيطرة عليها.

يشار الى تحرير الجيش واللجان الشعبية مناطق بعد الزاهر، تشمل مناطق استراتيجية مطلة على مناطق يافع في مجافظة لحج.