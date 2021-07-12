المشهد اليمني الأول

علق رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، عن منع السعودية لتنفيذ عمليات تبادل الأسرى.

وقال المـرتضى في تغريدة له على تويتر: عيد الأضحى المبارك على الأبواب وكنا نأمل أن يكون هناك إنفراجة في ملف الأسرى مع هذه المناسبة المقدسة لكن للاسف.

وأشار المـرتضى الى أن السعودية أوقفت ملف الأسرى بمنع مرتزقتها من تنفيذ أية عملية لتبادل الأسرى، ولا زال المرتزقة ملتزمون بهذا المنع على حساب معاناة أسراهم وأهاليهم.