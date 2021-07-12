المشهد اليمني الأول

يستعد ناشطون سعوديون، لتنظيم احتجاجات سلمية ضد النظام السعودي، رفضا للظلم والقمع، والسعي للإفراج عن معتقلي الرأي في سجون ابن سلمان.

وتهدف الاحتجاجات التي من المقرر أن يتم تنظيمها يوم عرفة، لرفع ظلم السلطة السعودية عن المواطنين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة في السجون.

وبهذا السياق، أعلنت المبادرة الوطنية للتغيير في السعودية، عن تنظيم احتجاج جماهيري سلمي يوم عرفة بمناطق متفرقة في المملكة، رفضا لممارسات النظام السعودي وسياساته التعسفية بحق المواطنين.

ودعت المبادرة الوطنية للتغيير في البيان الثالث لها والذي نشرته اليوم الإثنين الشارع السعودي للمشاركة الفاعلة في الاحتجاج السلمي، الذي يهدف لرفع الظلم وإنهاء القمع.

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ولم تُعلن جهة معيّنة بشكلٍ رسميّ-لا أسماء معروفة وراءها- عن دعوتها لتنظيم احتجاج يوم عرفة، لكنّ الدعوات انتشرت بين نشطاء تويتر وحسابات سعودية، وتفاعل معها كثيرون .

على الجهة الأخرى، لم يصدر أيّ تعليق من السلطات السعودية حول دعوات الاحتجاج يوم عرفة.

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