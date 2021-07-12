المشهد اليمني الأول

أشار وزير الدفاع اللواء محمد ناصر العاطفي، في حديثه مع وكالة الأنباء(سبأ)، إلى طبيعة الأحداث والمستجدات في مديريتي الزاهر والصومعة جنوب غرب محافظة البيضاء وما حشده العدوان من عناصره الإرهابية من تنظيمات القاعدة وداعش والنصرة الذين جلبهم من كل حدب وصوب.

وقال” إن اللجوء إلى هذه العناصر الإرهابية يعبر عن الإفلاس الكبير في الموقف العسكري القتالي لدول تحالف الشر والإجرام كما كشف عن الدور الحقيقي للنظام الأمريكي وأذياله من الاتباع والأدوات في المنطقة الذين يدعون محاربة هذه العناصر الإرهابية بينما هم من يدعمها ويساندها ويصطف معها ضد شعبنا واستباحة الدماء اليمنية الزكية”.

وحيا وزير الدفاع المقاتلين الميامين المرابطين في محور البيضاء وكل أبناء القبائل الشرفاء على تصديهم الحاسم لحشود العناصر الإرهابية وسحق وتدمير أوكارها وتطهير المناطق التي تسللت إليها.

وأشاد اللواء العاطفي، في ختام تصريحه بالانتصارات والملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية على امتداد ساحات وميادين القتال، الذين يخوضون بطولات نادرة ومعارك مصيرية ضد أعداء الله وأعداء الأمة والإسلام وصنعوا المجد لليمن العظيم وصاغوا سطورا عريقة ومشرقة ووضاءة في سجل التاريخ عنوانها البطولة والشجاعة الوطنية الحقة.