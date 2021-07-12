المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر عراقية، اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق في مركز لعزل مصابي كورونا جنوبي العراق.

وذكرت المصادر، أن حريقا اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمصابي كورونا في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وأضافت، ارتفاع ضحايا الحـريق الى 20 شخصا كحصيلة أولية، وتوجهت فرق الدفاع المدني لمكان الحادث.

ويأتي هذا الحـريق بعد ساعات على حريـق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

وفي أبريل الماضي اندلع حـريق في مستشفى ابن الخطب ببغداد والمخصص أيضاً لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.