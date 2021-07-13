المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عن استمرار التحقيق في فساد ملف مباحث الأموال العامة.

وقال الحوثي في تغريدة له على تويتر: مباحث الاموال العامة تحيل الى نيابة الاموال العامة ملف يحوي خمسة الف ورقة كدفعة اولى من تحقيقاتهم في مخالفات الاشغال

ودعى محمد الحوثي المواطنين، من لهم معاملات في الاشغال او السجل العقاري التصوير لاي ابتزاز واي شكوى ضد الفاسدين في هاتين والرفع به الى مباحث الاموال العامة.