البيضاء.. مجزرة كبيرة بصفوف ּا̍ڵــمۭــڔٺــڙڦــۃ اثر استهداف تجمع قيادات وانهيار كبير بصفوف التنظيمات الإرهابية وقتلى بالعشرات

المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في البيضاء، عن استمرار المعارك بين الجيش واللجان الشعبية والتنظيمات الإرهابية، مع انهيارات كبيرة بصفوف التنظيمات الإرهابية.

وأكدت المصادر، أن مجزرة كبيره تلقتها التنظيمات الإرهابية ومرتزقة الاصلاح، وذلك بعد معارك مع عنيفة مع الجيش واللجان الشعبية.

وقالت المصادر ان مجزرة كبيرة، تلقاها طرف تنظيمات الإرهاب ومرتزقة العدوان، وذلك اثر استهداف تجمعا لهم، وكانت خسائرهم كبيره.

في حين تداول عدد من الناشطين مقتل عدد من قيادات ومقاتلي قوات العمالقة وتنظيم القاعدة خلال الـ24 ساعة الماضيه وعرف منهم:-

-المرتزق القيادي/نصر الزربة-تنظيم ابين

-المرتزق القيادي/ابو صالح البريقى-اركان الكتيبه1اللواء الاول عمالقه

– المرتزق القيادي/عبدالرحمن السيدالمشالي-ركن استطلاع اللواء الخامس عمالقه

-المرتزق القيادي/ابوحذيفة العزام-قيادي بالتنظيم دماج

-المرتزق أحمد الخضر البجيري

-المرتزق الخضر منصور البجيري

-المرتزق القفيش صالح حيدرة

-المرتزق بلال ناصر أحمد-تنظيم شبوة

-المرتزق صالح احمد العمري-تنظيم صنعاء

-المرتزق صالح حسين محمد حقفة-تنظيم البيضاء

-المرتزق عامر الكازمي-تنظيم ابين

-المرتزق عزيز محمد علي مقبل الصبيحي-أحد مرافقي اركان حرب اللواء 2 عمالقة

-المرتزق علي سالم الجعدني

-‏المرتزق عمر القفيش

ـالمرتزق محمد سالم موسى المجعفر-تنظيم البيضاء

-المرتزق محمد عارف المعيليقي-تنظيم البيضاء

-المرتزق محمد علي قشاش

-المرتزق ياسر مشيب النخعي