المشهد اليمني الأول

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، عن ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي 92 قتيلا و50 جريحا، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

من جهته، ذكر تلفزيون “السومرية” العراقي نقلا عن مصدر أمني، إن “حصيلة ضحايا مستشفى الامام الحسين في محافظة ذي قار وصلت حتى الان الى 63 وفاة، و100 إصابة”.

وقالت صحة ذي قار في بيان مقتضب، إن “حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع عبوات الأوكسجين”.

أوامر إلقاء قبض بحق مسؤولين

على ذات السياق، أصدر اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قرارات عدة بينها سحب يد مسؤولين على خلفية الحريق الذي اندلع في مركز عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها”.

وأصدرت محكمة استئناف محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولا من ملاكات دائرة صحة المحافظة، بينهم مدير الدائرة صدام الطويل.

وحصلت وكالة الانباء العراقية “واع، على وثيقة صادرة من محكمة تحقيق ذي قار، يظهر فيها “صدور أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولا بدائرة صحة محافظة ذي قار بينهم مدير الدائرة صدام الطويل، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي”.