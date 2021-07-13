المشهد اليمني الأول

قال تقرير لصحيفة“ذا ستار” الكينية إن العديد من العائلات دفنت أحبتها من الخادمات المنزليات اللائي كانت جريمتهن الوحيدة هي الفقر الذي دفعهن إلى البحث عن رغد العيش السعودية، لكنهن عُدن في نعوش.

وبيّنت الصحيفة الكينية في تقريريها اللذان أنه لسوء الحظ، لم يتم التحقيق الجنائي في أي من الوفيات في ما اتضح أن السعودية عبارة عن “ميدان قتل”.

وقالت الصحيفة إن موت وتعذيب الكينيين، وخاصة الشابات، العاملات والخادمات في المملكة العربية السعودية “حكاية لا تنتهي” فالسيناريو في كل مرة هو نفسه. يصل الجثمان، وتغطي وسائل الإعلام المناسبة العاطفية، وتطالب العائلات وجماعات حقوق الإنسان باتخاذ إجراء، ويتم تشريح الجثة ودفن الضحية. الأمر ينتهي عند هذا الحد.

وكان آخر حادث لكارولين ألوش طالبة في السنة الثانية في جامعة كيسي وصل جسدها إلى كينيا يوم السبت الماضي.

ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في عام 2021 إلى أن نظام الكفالة (كفالة التأشيرة) هو السبب الأساسي لإساءة معاملة العمال الوافدين، إذ يمنح النظام السعودي أرباب العمل سلطة مفرطة على تنقلهم ووضعهم القانوني في البلاد، ويعرضهم لسوء المعاملة ومصادرة جوازات السفر وتأخير الأجور والعمل القسري.

وقالت الصحيفة أنه يجب على كينيا التفاوض بشأن ظروف عمل أفضل لمواطنيها في المملكة العربية السعودية لإنهاء عمليات القتل والعبودية الحديثة، ويجب أن يكون لدى وزارتي الخارجية والعمل قاعدة بيانات لجميع الكينيين العاملين في المملكة العربية السعودية وأن تكونا استباقيتين من خلال إنقاذ من هم في محنة.

انتحار في السعودية؟ فتاتنا لا تفعل ذلك.

صورت روث أكيري مرات عديدة زيارتها الأولى إلى أحد المطارات لكن لم يخطر ببالها مرة واحدة أنها ستتلقى رفات ابنتها.

كارولين ألوش، الطفلة الخامسة التي ولدت في عائلة مكونة من تسعة أطفال، كانت أعظم أمل لها. طمأن تألقها ومرونتها وطبيعتها المحبة والدتها إلى أن الأسرة من خلالها كانت متجهة لأيام أفضل ولكن القدر أثبت خلاف ذلك، وفقًا لروث.

كانت روث ترتدي وجهًا قويًا طوال رحلتها إلى مطار جومو كينياتا الدولي لاستلام جثة ابنتها، لكن مشهد تابوت بني مُؤمن بقفل سرعان ما دمر رباطة جأشها.

“كارولين ألوش، ما الذي سرقته في البلد العربي الذي أعادك في تابوت؟ لماذا أضفتم إلى بؤسنا؟.

قالت روث حزينة: “اليوم، أحمل كل آمالي وأحلامي في تابوت إلى خليج هوما. قلت إنني سأصطحبك من المطار وكنت سعيدة لكنك عدتي بلا حياة”.

عندما حصلت ألوش على فرصة للذهاب إلى المملكة العربية السعودية للعمل، كانت عائلتها في خليج هوما مصرة على أنها لن تذهب، على الرغم من أنهم كانوا يعرفون أن ذلك ضروري.

لم يتمكنوا من دفع رسومها في جامعة كيسي حيث كانت طالبة بكالوريوس في التربية لذلك علقت دراستها.

قام مجلس قروض التعليم العالي بتأخير صرفها وكانت قد فاتتها امتحانات نهاية الفصل الدراسي.كانت في السنة الثانية من دراستها.

قالت بيريل أكيري، أخت ألوش، “لقد ذهبت للبحث عن عمل لكنها لم تستطع الحصول على أي شيء، لذلك بدأنا مشروعاً تجارياً”.

كانت بيريل، التي بقيت في أويوجيس، ترسل فواكه ألوش وبعض الأشياء التي كانت ستبيعها بالتجزئة في قريتهم.

قالت بيريل: “كانت العائدات بالكاد تكفي لإعالة حياتها، وكان التوفير في الرسوم المدرسية كما كانت تنوي أمرًا صعبًا”.

ولأنها لم تحرز أي تقدم، بدأت ألوش في البحث عن طرق بديلة لكسب المال. هكذا حصلت على وكالة وافقت على اصطحابها إلى المملكة العربية السعودية للعمل في المنازل.

قالت بيريل: “كنت سعيدة لها، وبصراحة، وعلى الرغم من أنني كنت قلقة للغاية، إلا أنني كنت آمل أن تحصل على تقدم كبير، وتنتهي من المدرسة، وتعتني بابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات”.

تركت ألوش ورائها عائلة قلقة ولكن متفائلة في 26 نوفمبر 2020، عندما سافرت إلى المملكة العربية السعودية. وقالت بيريل لأنها عرفت مدى اجتهاد أختها “اعتقدت أنها لن تواجه الكثير من المشاكل مع صاحب عملها”.

بدأت الأمور بملاحظة واعدة على الرغم من أن ألوش لاحظ بعض النكسات. أرسلت لبيريل أول 22 ألف شلن كانت تكسبها. دعت الأخت لتشجيعها.

قالت بيريل:”أخبرتني أن رئيسها لم يكن سهلاً وأن وظيفتها كانت صعبة للغاية. لقد اشتكت من إجبارها على تسلق سلم شديد الانحدار لتنظيف النوافذ العالية، وشعرت بالأسف عليها،

سارت الأمور نحو الأسوأ في فبراير عندما اتصلت ألوش ببيريل، وأخبرتها أنها في المستشفى. لقد أصيبت في ساقها عندما سقطت من على سلم أثناء تنظيف النوافذ.

“اشتكت من أن المستشفى لم يعطها سوى المسكنات ومضادات الهيستامين. قالت بيريل أيضا إن رئيسها كان يجبرها على العمل في حالتها.

سرعان ما ازداد ثخانة الحبكة عندما تلقت بيريل مقطع فيديو يظهر فيه ألوش مصابة بكدمات. في الفيديو، أُجبرت أيضًا على توقيع وثائق تمنع عودتها إلى كينيا.

تلقت بيريل في وقت لاحق مكالمات من السيدة التي تعمل لديها ألوش تدعي أن ألوش كانت مريضة وتم نقلها من مستشفى عام إلى مستشفى للأمراض العقلية.

في هذه المرحلة، زعمت السلطات السعودية أن ألوش كانت تتصرف وكأنها شخص يعاني من عدم الاستقرار العقلي وحاولت الانتحار.

قالت بيريل: “بدأنا في دفع الوكالة التي أخذتها إلى هناك لإعادتها لكنهم لم يفعلوا شيئاً، فقط استمروا في طمأنتنا بأنهم كانوا يتعاملون مع الأمر وأن ألوش كانت جامحة”.

في أبريل، اتصلت ألوش ببيرل وأخبرتها أنها سمعت خطة رئيستها لقتلها وهربت لإبلاغ الشرطة لكن الضباط لم يستمعوا إليها وبدلاً من ذلك اتصلوا برئيستها لاصطحابها.

وصلت ألوش إلى وكالتها وسُمح لها بالعمل نهاراً والنوم ليلاً. هددت الوكالة بحبسها في ملجأ لبقية فترة العقد إذا أصرت على العودة إلى كينيا.

وقالت بيريل: “استمرت صاحبة عملها في إساءة معاملتها، وهذه المرة عندما ذهبت للحضور في مركز للشرطة، ضربها الضباط وأخذوا هاتفها. اتصلت بي في 12 أبريل / نيسان، من خلال رقم غريب، وأبلغتني بالحادث وبأنها أصيبت بجروح بالغة في المستشفى”.

أشارت رسالة أُرسلت إلى الأسرة في 5 مايو / أيار إلى أنه أثناء وجودها في المستشفى، اختبأت ألوش في الحمام وعثر عليها ميتةً فيما بعد.

تواصلت بيريل بعد ذلك مع الوكالة التي نشرت وفاة أختها. ونفت هذه المزاعم لكنها أكدت في وقت لاحق أنها لقيت حتفها.

اتصلت الوكالة فيما بعد وأبلغت عمها سيلفانوس أودونغو بأن ألوش ماتت. ولم تذكر تفاصيل.

وقال أودونغو وهو يبكي “قمت بعدة رحلات إلى الوكالة أرجو منهم إعادة ألوش لكنهم فشلوا في التحرك”.

وقالت المملكة العربية السعودية، في تقرير تشريح الجثة، إن الووش انتحرت في 14 أبريل / نيسان، ومع ذلك، رفضت الأسرة ادعاء الانتحار بعد تلقي مقاطع فيديو لسوء معاملة ألوش من أحدى زميلاتها.

في حدادها، قالت الأسرة إن ألوش كانت مصممة للغاية على النجاح وخططت للعودة لإنهاء دراستها بعد العمل لمدة عامين.

سجلت ألوش أكثر من 300 علامة في امتحان KCPE لكنها سجلت في Atemo، وهي مدرسة ثانوية نهارية في قريتها، حيث لم يتمكن والديها من اصطحابها إلى المدرسة التي تم تسجيلها للذهاب إليها. رغم كل الصعاب، حصل ألوش على درجة B ناقص في امتحان KCSE لعام 2015.

كان بعض أشقائها قد تركوا المدرسة بسبب عدم توفر الرسوم المدرسية، بينما كان يتم إرسال الآخرين إلى المنزل بانتظام على نفس السعر.

“والداي عاطلان عن العمل ويعتمدان على الزراعة الصغيرة لإعالة الأسرة الكبيرة. كان والدي يدفع 1000 شلن شهرياً لجميع أطفاله الذين كانوا في المدرسة. قالت بيريل.

عندما حصلت على القبول في جامعة كيسي، كانت عائلتها سعيدة على الرغم من عدم اليقين الذي أحاط بسعيها لتحقيق أحلامها الأكاديمية. لا تزال مشكلة المال تطل برأسها.

“لقد جمعنا تبرعات لكننا حصلنا على أقل من 30000 شلن. قرر والدي بيع قطعة من أرضه بسعر زهيد، وجمع الأموال لأخذ ألوش إلى المدرسة “، قالت بيريل.

تريد الأسرة أن تتدخل الحكومة لتحديد سبب وفاة ألوش. لقد تحطم حلم وتحطمت آمال الأسرة.