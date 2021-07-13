المشهد اليمني الأول

استقبل وكيلا محافظة إب الدكتور أشرف المتوكل وصادق حمزة اليوم، الأسيرين المحررين بازل أحمد قايد الزايدي ومحمد أحمد مرشد القمعري، من أبناء مديرية القفر.

وخلال الإستقبال، أشاد وكيلا المحافظة، بتضحيات وصمود الأسرى في سجون العدوان.. مشيرين إلى عرقلة قوى العدوان للمساعي الهادفة للإفراج عن جميع الأسرى.

ودعا المتوكل وحمزة، المنظمات الحقوقية إلى القيام بواجبها الإنساني في الضغط على قوى العدوان للإفراج عن كافة الأسرى والإطلاع على ما يتعرضون له من تعذيب في سجون العدوان ومرتزقته.

فيما ثمن الأسيران المحرران، اهتمام القيادة الثورية والسياسية بأوضاع الأسرى والإفراج عنهم.. مؤكدين أن ما تعرضا له في سجون العدوان لن يزيدهما إلا صمودا وثباتا في مواجهة العدوان.

حضر الإستقبال مسؤول التعبئة العامة بالمحافظة العقيد حامس الوائلي ومشرف مديرية القفر دحان الكرابة ومدير فرع مؤسسة أحرار اليمن بإب محمد المتوكل.