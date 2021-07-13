المشهد اليمني الأول

تستمر معارك البيضاء شراسة، بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان المسنودة بالتنظيمات الإرهابية “القاعدة وداعش” المدعومة من تحالف العدوان، وسط تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية، مقابل انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان اثر هزائم ساحقة.

ويتسارع تهاوي مواقع مرتزقة العدوان المسنودة بالقاعدة وداعش، بيد قوات الجيش واللجان الشعبية تحررا، فبعد الزاهر والصومعة، سيطر الجيش واللجان الشعبية على منطقة الحبج بالكامل ومنطقة آل برمان بالكامل، كما تم السيطره على كلاً من الحنكه والسملان، واقتر الجيش واللجان الشعبية من الحد يافع، المطلة على محافظة لحج.

حصار سرية

على ذات السياق، أكدت مصادر قبلية، أن قوات الجيش واللجان الشعبية فرضت حصاراً كاملاً على سرية من أبناء البريقة عدن التابعة لمرتزقة العدوان، وكانت السرية بقيادة ابو صالح الكازمي، منذ فجر اليوم، وذلك شرق الضحاكي، في البيضاء.

وقالت المصادر، ان هناك أنباء تتداول، عن استشهاد أو اصابة معظم افراد السرية بمافيهم القائد الكازمي.

المصادر نفسها، اكدت سيطرة الجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، على الحبج اقصى غرب مديرية الزاهر، واقترابها اكثر من حدود مديرية الحد يافع.

النصر المبين يسحق النجم الثاقب

في حين سحقت عملية “النصر المبين” عملية “النجم الثاقب”، بعملية عكسية شرسة للجيش واللجان الشعبية، حيث قام الجيش واللجان الشعبية باستعادة المواقع التي بسطت عليها القاعدة وداعش، اثر انتصار زائف استمر 12 ساعة، ثم تهاوى ذلك الإنتصار بانتصار الجيش واللجان الشعبية، الذي لم يكتفي باستعادة الزاهر، بل استمر للمناطق المجاورة.

وكان تناولت مصادر إعلامية، أن تكلفة عملية النجم الثاقب التابعة لمرتزقة العدوان بلغت 8مليار، كان للتنظيمات الإرهابية المتمثلة “بالقاعدة وداعش” منها النصيب الأوفر.

وسيطر الجيش واللجان الشعبية، على مواقع جديدة، لم تكن بيد صنعاء منذ عام 2014، إذ أكدت مصادر سيطرة الجيش واللجان الشعبية على منطقة الحبج بالكامل ومنطقة آل برمان بالكامل، كما تم السيطره على كلاً من الحنكه والسملان، واقتر الجيش واللجان الشعبية من الحد يافع، المطلة على محافظة لحج.

وكان أصدرت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، بيان عن عملية النصر المبين، والتي تم خلالها استعادة المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية القاعدة وداعش باستناد مرتزقة العدوان.

وأشار العميد سريع، في بيان القوات المسلحة، أن العملية استمرت 72 ساعة فقط، تم هلالة استعادة الزاهر وتحرير مناطق الصومعة وغيرها. وثمن البيان، الدور الذي قام به أبناء البيضاء وقبائلها الآبية في مساندة الجيش واللجان الشعبية في عملية النصر المبين. وأكد العميد سريع، في البيان أن مشاهد العملية، سيتم بثها خلال الأيام القادمة.

اتفاق بين صنعاء والإنتقالي

تداولت وسائل إعلامية يمنية، انباء عن إبرام اتفاق بين الجيش واللجان الشعبية من طرف، وبين المجلس الإنتقالي الجنوبي من طرف أخر.

وأفادت المصادر، ان الإتفاق نتج عن المستجدات الأخيرة حول السيطرة على مواقع عسكرية في محافظة البيضاء، والإقتراب من محافظة لحج.

وقالت المصادر، ان الإتفاق شمل على إستكمال الحوثيين تحرير ما تبقى من مناطق البيضاء المحادة للحد دون الدخول في مناطق يافع بمحافظة لحج.

ولم تعلن أي جهة رسمية عن ذلك الإتفاق حتى وقت كتابة الخبر.

قاعدة العند

أفادت مصادر محلية، عن انسحاب قوات الإحتلال الاماراتي من قاعدة معسكر العند لحج، والاكتفاء بقوات التحالف المتمثلة بقوات سعودية وععدد من جنود المرتزقة من الصبيحة فقط، حسب المصادر.

ولم تمر ساعة، من الإنسحاب الإماراتي، الا وتبعه عملية انزال جوي عسكري لضباط وجنود أمريكيين الى قاعدة العند.

واكدت المصادر، أن الإنزال الجوي ضم اكثر من 300 ضابط وجندي أمريكي، ترافقهم طائرات عسكرية ومعدات حربية بقاعدة العند.

وتستمر المعارك بين الجيش واللجان الشعبية، ومرتزقة العدوان المسنودة بالتنظيمات الإرهابية المدعومة من العدوان، اثر تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية، بغية تحرير بقية المديريات الواقعة بقبضة العناصر التكفيرية في البيضاء.