المشهد اليمني الأول

“خاص”

السعودية واثنين حرامي

ايرادات النفط والغاز بالمحافظات الجنوبية تورد للبنك الاهلي السعودي وسلالة بن سعود المردخاية تضعها تحت تصرف المسخ هادي ونائبه التكفيري علي محسن الاحمر وتوفر لهم الغطاء السياسي المحلي والاقليمي والدولي لنهب خيرات اليمن وكنزها في بنوك الغرب الرأسمالي المتوحش وبمدير امريكي او اوروبي من اصل يهودي والمستفيد بني قينقاع والمتضرر الشعب اليمني وبتسهيل وشرعنه من سلالة بن سعود وذلك هو تكرار لنسخة الامس “صالح وبيت الاحمر” الذين نهبو وهربوا وكنزوا خيرات اليمن في بنك غربي بمدير يهودي.

معين وعصابة “الفين” خائن ومرتزق

السعودي يوفر غطاء سياسي لاثنين من الحرامية هادي ومحسن بينما معين عبد الملك و2016 سارق ولص يوفرون الغطاء السياسي لهادي ومحسن وقوم الاخوان واحزاب فنادق الرياض وابوظبي وتركيا وقطر يوفرون الغطاء السياسي للحرامية والسرق بالعصبية الحزبية والمناطقية والحكومة الصهيونية العالمية توفر الغطاء الشرعي الدولي عبر ادواتها لندن واشنطن وباريس.

محلك سر

اليوم الثلاثاء 13يوليو 2021م تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف ما يتم انفاقه كراتب شهري بالدولار من صفة رئيس وزارء الى صفة اعلامي وبموازنة شهرية بمبلغ اكثر من 7مليون دولار شهريا وبعدد 2017 موظف خائن ومرتزق اولهم معين عبد الملك وبراتب شهري قدرة 1000 الف دولار يليه صفة وزير وبراتب 7000 الف دولار وفي اخر الكشف يقبع الاعلاميين الابواق وبراتب شهري يتراوح بين 1500- 2000دولار.

واضافة للراتب الشهري بالدولار هناك ايضا راتب شهري بالريال اليمني اضافة الى موزانات تشغيلية ونفقات ومكافئات جارية بالريال السعودي كبدل ايجار للفنادق والشقق في عواصم العدوان الرياض ابوظبي قطر وفي عواصم الاستعمار اسطنبول ولندن وفي عواصم التطبيع القاهرة وعمان الاردن وكذلك واشنطن عاصمة الامبريالية.

كشف لانتاج سرق جدد

الكشف الذي تم تدواله على نطاق واسع مصدره مواقع القوات الموالية لشرعية مُغتصب منصب رئيس الجمهورية هادي.. مصدره شعب شرعية عواصم العدوان والاستعمار والامبريالية.. مصدره جمهور الشرعية الموالية لعواصم التطبيع والانبطاح.. مصدره اعضاء الاحزاب التابعة لشرعية ابوظبي والرياض وقطر وتركيا.

ولذلك فأن مطالبهم تحت سقف العدوان وشرعيته الخائنة لليمن جملةً وتفصيلاَ لذلك لافائدة تذكر من قوم يرى خلاصه وانقاذه بايدي خونه اليمن وعملاء واشنطن لندن ويريد استبدالها باسماء من انتاج تل ابيب عبر الرياض قطر.

وبحملة هشتاق #لن_نصمت والمهلة تحتاج ((“حكومة وطنية “)) واستبدال حكومة معين بحكومة اخرى حتماً ستكون على شاكلة حكومة الخائن خالد بحاح من شاكلة حكومة العميل بن دغر تؤدي اليمين الدستورية الجمهورية في القصر الملكي السعودي وبشرعية الحرامي هادي واللص علي محسن.. مالكم كيف تحكمون!؟ أفلا تعقلون !؟

ادمان اوكرامة

طالما والقوم في المحافظات المُحتلة بالولاء لعواصم العدوان والاستعمار والامبريالية و بشخوص هادي ومحسن والاحزاب الدائرة في فلكهم فلا كشف يفيد ولاثورة جياع ولامظاهرات ستغير من الواقع شيئا بل هو ادمان بكل ماتعنية الكلمة من ادمان على روائح كريهة ونتنه من انتاج اعداء اليمن والامة الاسلامية يريد السعودي واسياده اعادة تدويرها بطريقة ما وافهامنا بانها عطور باريسية وتركية وقوم القوم باتوا مدمنيين على حزب مؤتمر العائلة وحزب اخوان محسن والزنداني والاحزابالموالية لعيدروس وهادي.

ياهَؤلاء

من اراد العزة والكرامة فليحمل السلاح وليتوجه للجبهات لهزيمة العدوان الصهيوني العالمي بادوات مُتصهينه عالمية واقليمية ومحلية تم شرائها بمال يمني لافقار وتجويع الشعب اليمني لاغتيال اليمن بكيانات تابعة لمؤتمر العاىلة وحزب اخوان عائلات الاحمر والزنداني واحزاب رماد اليسار القومي والاممي واليمن لم يعد يمن تماما كما بات الحجاز السعودية وباتت فلسطين اسرائيل.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

14يوليو 2021م