المشهد اليمني الأول

دوت انفجارات ضخمة ومتواصلة فجر اليوم الأربعاء في منطقة الخرج جنوبي العاصمة السعودية الرياض.

ونشر مغردون سعوديون مقاطع فيديو أظهرت حرائق ناجمة عن انفجارات ضخمة في منطقة الخرج.

وأشار المغردون أن الأصوات كانت ضخمة ومتواصلة، سمع دويها في أنحاء متفرقة من منطقـة الخرج.

فيما زعمت السلطات السعودية أن الإنفجارات ناجمة عن مخلفات ذخائر “غير صالحة ومعدة للإزالة في ساحات الإزالة بالخرج”، وأضافت أنه يجري متابعة ما أسمته بـ”الحادث العرضي” من جهات الإختصاص.

ولم تعلن القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات الماضية عن أي عملية في العمق السعودي حتى اللحظة.

سعوديون يؤكدون سماع دوي انفجارات ضخمة ومتواصلة في منطقة الخرج جنوبي الرياض scaled

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