المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، موعد بث مشاهد عملية النصر المبين.

وقال العميد سريع، أن غداً وفي تمام الثالثة عصرا إن شاء الله إيجاز صحفي نكشف فيه تفاصيل عملية النصر المبين.

وأشار العـميد سريع، الى تفاصيل الضربات الصاروخية والطيران المسير وحجم الخسائر المادية والبشرية في صفوف عناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش ومشاهد توثيق العملية بشكل كامل.

وكان العميد سريع، أعلن في بيان صحفي عن عملية النصر المبين العسكرية، لتحرير مناطق واسعة في البيضاء من التنظيمات الإرهابية “القاعدة وداعش” المسنودة من مرتزقة العدوان.