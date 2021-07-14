المشهد اليمني الأول

كشف صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء أنه كان من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات غير النفطية للسعودية أربع مرات عام 2020، لكن البيانات الحكومية أظهرت أن الكثير من هذه الإيرادات جاء من الضرائب الجديدة على المواطنين.

تعهد ولي العهد السعودي قبل خمس سنوات بفك قيود الاقتصاد عن النفط بحلول عام 2020. ولكن مع سعي أكبر مصدر للخام في العالم للحفاظ على النمو وخلق فرص العمل، تضاعف المملكة التزامها بالمواد الهيدروكربونية وتنحرف بعيدًا عن مصادر الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة.

تحرك المملكة العربية السعودية لتقليص خططها طويلة المدى يجعلها في صراع مع أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مثل الإمارات العربية المتحدة.

و مع مخاوف من أن الطلب على النفط الخام سوف يجف أسرع مما يعتقده السعوديون ويتطلعون لبيع أكبر قدر ممكن لتمويل نمو قطاعات أخرى مثل السياحة والتكنولوجيا. تريد المملكة العربية السعودية أن تتباطأ وتمدد الدعم الذي تحصل عليه من النفط الخام في المستقبل. ففي الأسبوع الماضي، انهارت المحادثات في أوبك بشأن ما إذا كان ينبغي زيادة إنتاج الخام.

قال أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط في مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية: “يريد السعوديون القيادة بسرعة 60 ميلاً في الساعة والإماراتيون يريدون القيادة بسرعة 100 ميل”. لقد أدرك ولي العهد أن الابتعاد عن النفط ليس في الواقع في مصلحة المملكة العربية السعودية.

في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت المملكة العربية السعودية تهدف إلى التخلص من اعتمادها على النفط الآن.

في عام 2016، كشف عن خطة لجذب رأس المال الأجنبي وبناء صناعات غير النفط، مثل تصنيع السيارات والأسلحة.

تهدف الخطة، التي أطلق عليها اسم رؤية 2030، إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية وإبعاد المملكة عن دورات الازدهار والكساد في أسواق النفط العالمية.

لكن في حين نمت الصناعات غير النفطية بنسبة 2.9٪ في الربع الأول من العام الماضي، لا يزال قطاع النفط في المملكة يساهم بنسبة تصل إلى 80٪ من إيرادات ميزانية البلاد، وفقًا للبنك الدولي.

وقال البنك إن 88 بالمئة من الدخل الأجنبي للسعودية يأتي من صادرات النفط. وزادت حصة مبيعات النفط في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 24٪ في 2019 من 19٪ في 2016 عندما انهارت أسعار النفط، وفقًا للبنك الدولي.

بموجب خطة 2030، كان من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات غير النفطية للمملكة العربية السعودية أربع مرات تقريبًا بحلول عام 2020 ؛ من الناحية العملية، فقد تضاعفت بالكاد. تظهر البيانات الحكومية أن الكثير من هذه الإيرادات جاء من الضرائب الجديدة.

لا تزال تقلبات سوق النفط تضر باقتصاد المملكة أيضًا. في العام الماضي، خفضت الرياض الإنفاق بعد أن تسبب الوباء في انهيار الطلب العالمي على النفط، ودفعت حرب سوق النفط مع روسيا الأسعار الأمريكية إلى المنطقة السلبية لأول مرة على الإطلاق.

المزيد من عدم الاستقرار ممكن الآن، حيث يهدد الجمود بفك اتفاق أوبك مع المنتجين بقيادة روسيا. كانت موسكو تضغط من أجل زيادة إنتاج أكبر بكثير من منتجي الخليج العربي، حيث ترى أسعار النفط الحالية مرتفعة للغاية وتعتقد أن ذلك قد يشجع زيادة إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة، الأمر الذي يخاطر بانهيار الأسعار على غرار عام 2016.

في غضون ذلك، ألقى الوباء بثقله على اقتصاد المملكة العربية السعودية، الذي تقلص بنسبة 3٪ في الربع الأول من العام الماضي. أدت الزيادات الضريبية وخفض الإعانات إلى تقليص الدخل وتقويض الجهود المبذولة لخلق وظائف كافية لتوظيف ملايين الشباب السعودي الذين لم يكونوا مستعدين جيدًا لمكان العمل الحديث. ارتفع معدل البطالة الرسمية إلى أكثر من 15٪ العام الماضي وظل عند حوالي 12٪، مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وقال روبن ميلز الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة الاستشارية ومقرها دبي “في السنوات الخمس الماضية، أحرزت السعودية تقدما ضئيلا في تخفيف اعتمادها على عائدات تصدير النفط.” “من المحتمل أن يستغرق الأمر أكثر من 30 عامًا للابتعاد عن الاعتماد على النفط.”

سمح اعتماد المملكة العربية السعودية الكبير على النفط الخام لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها منافس إقليمي، بنقل اقتصادها بعيدًا عن النفط أسرع من جارتها الأكبر.

دولة الإمارات العربية المتحدة. بدأت تشغيل أول محطة للطاقة النووية في أبريل. تمتلك حديقة الطاقة الشمسية في دبي حالياً 413 ميجاوات من الطاقة التشغيلية مع المزيد من التخطيط. تم تركيب توربينات رياح على جزيرة قبالة ساحل العاصمة أبوظبي، وهي بداية مزرعة رياح مخطط لها بطاقة قصوى تبلغ 30 ميغاوات

ينمو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ولكن ليس بالسرعة المخطط لها. بلغ الاستثمار الأجنبي الوافد إلى المملكة 4.6 مليار دولار فقط في عام 2019 – وهو أقل بكثير من الهدف السنوي البالغ حوالي 19 مليار دولار.

يظهر أكبر تدفق لرأس المال الأجنبي منذ سنوات، وهو بيع 12.4 مليار دولار في أبريل لحصة في أعمال خطوط الأنابيب التابعة لشركة أرامكو، حيث لا يزال المستثمرون الأجانب يرون أفضل قيمة.

تعتمد القطاعات الجديدة مثل السياحة والترفيه بشكل كبير على التمويل الحكومي.

أرامكو، التي تكافح نفسها لتوليد سيولة كافية وسط أسعار النفط المنخفضة، ضخت 110 مليارات دولار في خزائن الدولة العام الماضي. ولسد العجز المتبقي في الميزانية وتمويل المشاريع العملاقة المكلفة، استغلت الحكومة أسواق الدين وسحبت احتياطيات العملات الأجنبية.

انقلبت المشاعر الدولية ضد المملكة العربية السعودية في عام 2018، بعد مقتل كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي على يد أشخاص مقربين من ولي العهد واعتقال ناشطات في مجال حقوق المرأة. انسحب بعض المستثمرين الأجانب من الصفقات المحتملة في مجالات التكنولوجيا والنقل والترفيه.

ثم في عام 2019، فشل بيع حصة في أرامكو في سوق الأوراق المالية الدولية – الذي كان يهدف إلى بدء التحول من النفط – في توليد طلب أجنبي كبير وتم تقليص حجمه. كانت عمليات الخصخصة الأخرى بطيئة في الإقلاع. كما أدت التأخيرات في السداد للمقاولين الحكوميين، مثل أولئك الذين يبنون نظام مترو جديد في العاصمة، إلى توتر معنويات الأعمال.

وفي الوقت نفسه، فإن أهداف تقليل الانبعاثات – مثل توليد نصف الكهرباء المحلية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 – والطموحات بأن تصبح رائدًا عالميًا في مجال الطاقة المتجددة قد أسفرت عن نتائج قليلة.

تم تأجيل خطة بقيمة 200 مليار دولار مع SoftBank Group Corp لبناء أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في العالم في عام 2018، وتوقفت الجهود المثيرة للجدل لإطلاق برنامج نووي مدني.

وفي الآونة الأخيرة، قالت المملكة العربية السعودية إن مواردها العملاقة من النفط والغاز تجعلها قادرة على المنافسة في الهيدروجين الأزرق، الذي يعتمد على الهيدروكربونات لإنتاج الوقود الأخضر.

قال أحمد الخويطر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في أرامكو، إنه لن يكون هناك سوق كبير للشكل الجديد للطاقة حتى عام 2030 على الأقل، بسبب الافتقار إلى لوائح البنية التحتية والتسعير.

في العام الماضي، أنشأت المملكة العربية السعودية صندوقًا لرأس المال الاستثماري قيمته 500 مليون دولار للاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. لكن المسؤولين السعوديين أبدوا اهتماماً أكبر باستكشاف خطوات تعتمد على الطلب العالمي المستدام على النفط، مثل احتجاز الكربون وتقليل كثافة الكربون في عمليات الوقود الأحفوري.

قال الأمير محمد في أبريل / نيسان: “هناك تصور خاطئ بأن المملكة العربية السعودية ترغب في التخلص من النفط”. “لا على الإطلاق.”