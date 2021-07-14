المشهد اليمني الأول

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم، طائرة شحن تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” تحمل على متنها 88 طنا من المستلزمات الطبية والدوائية.

تلقت طائرة الشحن نوع 747 جامبو كافة الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية وفقاً لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وأشاد طاقم الطائرة بمستوى الخدمات الأرضية والملاحية والجاهزية الفنية والتشغيلية التي يتمتع بها مـطار صنعاء الدولي وقدرته في استقبال مختلف أنواع الطائرات.

وكان وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، 30 يونيو، طائرة شحن عملاقة من نوع إيرباص جامبوا 747 تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” تحمل على متنها 86 طنا من مستلزمات صحية وطبية.