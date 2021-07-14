المشهد اليمني الأول

كشفت وزارة الداخلية عن أبرز الإنجازات الأمنية التي حققتها خلال النصف الأول من العام 2021م.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها اليوم أن أبرز الإنجازات التي حققتها خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو الماضي، تمثلت في ضبط وإحباط 488 عملية تخريبية وإرهابية خطط لها ومولها العدوان تنوعت ما بين تقطع ومحاولة تفجير مقرات حكومية ووضع كمائن لدوريات أمنية أو أطقم عسكرية، وزرع متفجرات وعبوات ناسفة.

وأشار ناطق وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري إلى أنه تم ضبط ألف و64 عنصرا تابعا للعدوان الأمريكي السعودية، منهم 58 كلفهم العدوان بعمليات الرصد لتحركات الجيش والأمن، واستقطاب مغرر بهم للقتال ضمن مليشيات مرتزقته.

وفي مجال ضبط الجريمة والحد منها، ضبطت وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري، ثمانية آلاف و239 جريمة جسيمة منها 529 جريمة قتل عمد، كما تم ضبط 122 جريمة سرقة سيارات، و524 جريمة سرقة دراجات نارية، و212 سرقة بالإكراه، وألف و851 من جرائم سرقة أخرى.

وفي مجال مكافحة المخدرات، أشار العميد العجري إلى أن مكافحة المخدرات ضبطت بالتعاون مع مختلف الوحدات الأمنية ألفا و32 جريمة تهريب وترويج مخدرات.. مبيناً أن نسبة ضبط الجريمة في المحافظات الحرة بلغت 96 بالمائة.

وفي سياق الحفاظ على أمن المواطن، نفذت وزارة الداخلية أربعة آلاف و645 مهمة تأمين تجمعات ووقفات، وفعاليات رسمية وشعبية، كما تم تأمين خمسة آلاف و610 عمليات تحرك عبر المحافظات لموظفي المنظمات الأجنبية في البلاد، وتأمين 19 ألف و488 شاحنة تابعة للمنظمات تحمل مواداً غذائية وإيوائية وأدوية ومستلزمات صحية.

وذكر ناطق الداخلية أنه وفي إطار تقويم أداء رجال الأمن وتطبيق القوانين واللوائح ومعايير العمل الأمني، حقق مركز الشكاوى بوزارة الداخلية نجاحاً في إنجاز معالجة شكاوى المواطنين حول المخالفات الإجرائية التي ارتكبها بعض منتسبي الداخلية خلال ذات الفترة.

وبين أن إجمالي الشكاوى التي استقبلها المركز بلغت ثلاثة آلاف و523 شكوى، تم معالجة وإنجاز ثلاثة آلاف و39 شكوى، منها ما أحيل للقضاء وجهاز المفتش العام أو إلى جهات أخرى، كما تضمنت 249 شكوى كيدية، في حين ما تزال 233 شكوى قيد المتابعة. وبخصوص ما حققه قطاع الخدمات المدنية للشرطة، أشار العميد العجري إلى أن مصلحة الأحوال المدنية أصدرت ثمانية آلاف و46 بطاقة شخصية، و486 بطاقة عائلية، وألفين و224 وثيقة وقائع حيوية.

وأكدت وزارة الداخلية مضيها في الحفاظ على حياة وأمن وممتلكات المواطنين وتعزيز الأمن والسكينة والعمل بكل عزيمة على إحباط مؤامرات العدوان التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، كما لن تدخر جهدا في ضبط العناصر الإجرامية وكل من تسول له نفسه نشر وإشاعة الجريمة