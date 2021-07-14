المشهد اليمني الأول

قالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها أن باسم عوض الله الذي حكمت محكمة اردنية بسجنه 15 عاماً كان يتصرف كوكيل لإدارة ترامب وابن سلمان.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن كبار المسؤولين الأردنيين يعتقدزن اعتقاداً جازماً أن عوض الله -القريب من الديوان الملكي السعودي- تم إعداده لشغل مناصب عليا في عهد حمزة لو نجحت المؤامرة.

وقال مسؤولون أردنيون كبار لصحيفة الجارديان في مايو / أيار إنهم يخشون أن يتصرف الرجال الثلاثة باسم و الشريف حسن والأمير حمزة- كوكلاء،عن قصد أو بغير قصد، لإدارة ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كان كل من الرئيس الأمريكي السابق والأمير محمد ينظران إلى الملك عبد الله باعتباره عقبة أمام تنفيذ ما يسمى بـ “صفقة القرن”،وهي حل مفروض للصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان من الممكن أن تقوض شروطه العرش الأردني.

وكان عبد الله قد رفض التعاون مع الخطة،مما أثار حفيظة صهر دونالد ترامب ومبعوث الشرق الأوسط جاريد كوشنر. ويعتقد كبار المسؤولين أن عوض الله،الذي تربطه علاقات وثيقة بالديوان الملكي السعودي، ربما تم إعداده لشغل مناصب عليا في عهد حمزة.

تم تحذير عبد الله من المؤامرة المزعومة من قبل المسؤولين الأمريكيين في أبريل، وفي ذلك الوقت كان ترامب قد ترك منصبه وفقد كوشنر نفوذه. ثم قام الجواسيس الأردنيون بمراقبة الرجال الثلاثة، والتنصت على هواتفهم والاستماع إلى اجتماعات مع رجال القبائل. تم تقديم بعض التسجيلات إلى المحكمة في شكل محضر.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، حكما بالسجن 15 عاما على متهمين بالتآمر ضد العاهل الأردني الملك عبد الله, و تأتي الإدانات في أعقاب محاكمة استمرت شهرًا ،عقدت في الغالب خلف أبواب مغلقة، في العاصمة عمان. أدين باسم عوض الله، وهو مواطن أردني يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمة التحريض على الفتنة بعد اتهامهما بالعمل كوكيل للأخ غير الشقيق للملك الأمير حمزة، الذي يزعم المسؤولون أنهم تآمروا على الإطاحة بعبد الله.

اتهم المدعون العامون ومسؤولو المخابرات الرجلين بمحاولة حشد زعماء القبائل خلف حمزة، الذي أبعده عبد الله عن خط خلافة العرش عام 2004.

وزعم المسؤولون أن كلاهما استخدم سلسلة من الأحداث في الأردن في مارس لتكثيف الجهود للترويج لحمزه. ووصفوا أفعالهم المزعومة بأنها تحريضية لكنهم قالوا إنهم لم يصلوا إلى درجة الانقلاب.

في الأسبوع الماضي،ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الجديد للبلاد، نفتالي بينيت، التقى عبد الله خلال رحلة غير معلنة إلى عمان تهدف إلى استعادة العلاقات التي تضررت في عهد بنيامين نتنياهو، الحليف المقرب لترامب والأمير محمد.

يعتقد المسؤولون الأردنيون أن أي مؤامرة يقودها ترامب لم تشمل المؤسسات الأمنية الأمريكية أو الإسرائيلية،وكلاهما له علاقات وثيقة مع الأردن. تتلقى عمان ما يقدر بنحو 1.5 مليار دولار (مليار جنيه إسترليني) من واشنطن سنويًا.

قبل المحاكمة،توصل حمزة إلى تسوية مع الديوان الملكي ولم توجه إليه تهمة. ومع ذلك،لا يزال يخضع لشكل من أشكال الإقامة الجبرية. ونفى المزاعم ضده في تصريحات مصورة صدرت في أبريل / نيسان. وقال محامو عوض الله وشريف حسن إنهم سيستأنفون الحكم.

زعم محامٍ عن عوض الله ومقره الولايات المتحدة أن موكله قد تعرض للتعذيب في الحجز. ونفى مكتب المدعي العام الأردني هذا الادعاء وقال إن مزاعم التعذيب أثيرت فقط مع اقتراب المحكمة من نهايتها.

ومن المقرر أن يصل عبد الله إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل كأول زعيم عربي من المنطقة يلتقي جو بايدن.