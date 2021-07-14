المشهد اليمني الأول

تداولت وسائل اعلام وناشطون اخبارا عن وصول دفعة من القوات الامريكية التي انسحبت من أفغانستان إلى عدن تمهيدا لنقلها إلى قاعدة العند الاستراتيجية على خليج عدن.

وبحسب ما نشر في وسائل الاعلام فإن الدفعة الجديدة من القوات الامريكية تضم قرابة 300 جندي ومدرعات إلى جانب مروحيات عسكرية ومدرعات، مشيرة إلى أن هذه القوات نقلت من سقطرى جوا إلى مطار عدن وتم نقلها إلى قاعدة للقوات السعودية.

واشارت المصادر الى أن الولايات المتحدة قد استبقت وصول هذه القوات بتحريك ملف القاعدة عبر تسويق مزاعم حول انتقال قيادات مصرية وسودانية إلى اليمن اخرهم المصري إبراهيم البناء الذي عرضت الخزانة الامريكية 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه والسوداني إبراهيم القوسي الذي خصصت 4 ملايين دولار باسمه.

وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة التي اعادت تموضع قواتها المنسحبة من أفغانستان بسواحل الصومال واليمن وتبرير وجود عسكري طويل المدى خصوصا بعد إعلانها تشكيل ودعم فصائل موالية لها في اليمن.