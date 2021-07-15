المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر محلية، عن اندلاع اشتباكات عنيفة، بعد منتصف الليل، فجر اليوم الخميس في عتق، بين رجال الأمن على مدخل مدينة عتق في شبوة.

وقالت المصادر، أن الاشتباكات كانت تسمع في نقطة جردان وأمام الجوازات وامام فندق الحرمين.

ووضحت المصادر، سبب الإشتباكات، ان النقطة اوقفت احد الاطقم المدنية التي تقل افراد القوات الخاصه، وطلبهم بتسليم انفسهم ما دفع افراد الخاصة بالتواصل بالتعزيزات لاخراجهم من النقطة.

وأضافت، فيما ضربت القوات الخاصة طوقا على النقطة لتندلع الاشتباكات ليسقط خلالها قتيل (حسين سالم بن مهدي من القوات الخاصه) وخمس جرحى تم اسعافهم لمستشفى عافيه.

وتدخلت قوات النجده لتفض الاشتباك بين القوات الخاصه والامن العام وتنقل المصابين لمستشفى عافية، بينما قتل المواطن علي مقبل التومة القميشي عند محطة الحرميين أثناء الاشتباكات.