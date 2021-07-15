المشهد اليمني الأول

نظم أبناء مديريات المربع الشمالي بمحافظة الحديدة يوم أمس الأربعاء، وقفة قبلية حاشدة مسلحة للنفير العام ودعما للمرابطين في الجبهات. وندد المشاركون في الوقفة باستمرار النظام السعودي في منع المسلمين من أداء فريضة الحج.

وأعتبروا إجراءات النظام السعودي في صد المسلمين عن فريضة الحج، مؤامرة لتعطيل ركن من أركان الإسلام. وأشاروا إلى أن قرار النظام السعودي، يكشف ما حذر منه الشهيد القائد حسين الحوثي من استهداف أعداء الأمة لفريضة الحج والحرمين الشريفين.

وفي الوقفة أكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري أن اليمنيين استطاعوا خلال سبعة أعوام بصمودهم وثباتهم، كسر شوكة قوى الهيمنة والغطرسة بقيادة أمريكا. ولفت إلى أنه رغم الجرائم التي ارتكبها، ولا يزال يرتكبها العدوان بحق الأطفال والنساء والشيوخ، إلا أن ذلك لن يزيد الشعب اليمني إلا صموداً وثباتاً في مواجهته.

ودعا بيان صادر عن الوقفة إلى استمرار التحرك في مواجهة الطغاة والمستكبرين والضغط على النظام السعودي لإيقاف الممارسات التعسفية بمنع دخول المسلمين المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج. وحمّل البيان دول العدوان الأمريكي السعودي من تداعيات استمرار القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية على الوضع الإنساني في البلاد.

إلى ذلك قدّمت قبائل المربع الشمالي بمحافظة الحديدة قافلة “الولاية” وفاءا للشهيد طومر دعما للمرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن وتأكيدا على استمرارهم في تعزيز الصمود. وتتكون القافلة العيدية من ألف و117 عشر كبشا وسبعة أثوار وجمال. وأكد أبناء المديريات استمرار الصمود ومواصلة رفد مواقع العزة والكرامة بالرجال وقوافل العطاء للذود عن حياض الوطن.

وأعتبروا تقديم القافلة أقل واجب نظير تضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان.. مؤكدين استمرار التحشيد والتعبئة وتعزيز الإنتصارات ضد قوى الغزو والاحتلال. وحيا وكيل أول المحافظة جهود وتفاعل أبناء مديريات المربع الشمالي واستشعارهم للمسؤولية تجاه ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار.

حضر الوقفة والقافلة وكيلا المحافظة غالب حمزه وأحمد القديمي وقائد المحور الشمالي اللواء فاضل الضياني ومسؤول القوافل في الجمهورية جبران الرازحي