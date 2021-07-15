المشهد اليمني الأول

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس هطول أمطار على محافظات المهرة وحضرموت وشبوة والسواحل الشرقية والجنوبية للبلاد.

وقال المركز في نشرة تحذيرية إن “خرائط الطقس المختلفة وصور الأقمار الاصطناعية في المركز الوطني للأرصاد تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وتدفق التيارات الرطبة من بحر العرب”.

وتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت وشبوة والسواحل الشرقية والجنوبية كما يحتمل هطول أمـطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات عدن أبين، البيضاء والضالع.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا أثناء الفترة المسائية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى تعز و لحج جنوباً. ولفت إلى أن استمرار الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن لتصل سرعتها إلى 40 عقدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطـار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم. ونبه مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.