المشهد اليمني الأول

قدم أبناء محافظة حجة اليوم في وقفة حاشدة الدفعة الثانية من حملة دعم الشعب الفلسطيني المقاوم بمبلغ أكثر من 70 مليون ريال.

وفي الوقفة أشار مشرف المحافظة نايف أبو خرفشة بحضور رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور ابراهيم الاشول وعدد من مديري المكاتب التنفيذية وقيادات أمنية وعسكرية والمشائخ والأعيان إلى أن الدعم المقدم للمقاومة الفلسطينية اقل ما يمكن تقديمه من أبناء حجة للشعب الفلسطيني لمقاومة العدو الصهيوني.

وثمن سخاء وكرم قبائل حجة في دعمها للشعب الفلسطيني.. مؤكدا وقوف كافة ابناء وقبائل حجة الى جانب الشعب الفلسطيني في معركته وقضيته العادلة حتى تحرير فلسطين من دنس الكيان الصهيوني.. معتبرا القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى للشعب اليمني.

فيما تطرق وكيل المحافظة محمد القاضي الى مواقف حجـة المشرفة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المقاوم وحرصهم على البذل والعطاء. ولفت إلى أن الشعب اليمني يخوض منذ سبع سنوات حرب مصيرية تقوده امريكا وإسرائيل وأذنابها في المنطقة.

واكد بيان صادر عن الوقفة ان القضية الفلسطينية ستظل الاولى والمركزية في اهتمامات الشعب اليمني ورفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والجهوزية لدعم فلسطين بالرجال. ودعا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.. مؤكدا الاستمرار في الدعم والتبرع للمقاومة الفلسطينية مهما بلغ حجم المعاناة والظروف التي تمر بها البلاد.