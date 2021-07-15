المشهد اليمني الأول

شُيعت اليوم بمديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء جثامين الشهداء العقيد يعقوب ناصر الجومري ، الملازم أول وليد محمد عجلان، الملازم أول عصام عبدالله مردم، والذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن.

وفي التشييع بحضور قيادات محلية واشرافية وشخصيات اجتماعية، أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء واستبسالهم في مواجهة العدوان والرد على جرائمه. وأكدوا السير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.. معبرين عن الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وقد ووريت جثامين الشهداء في روضة الشهداء بمنطقة السلف.