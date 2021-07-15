المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر اعلامية في عدن عن اختطاف مواطن تركي عبر مسلحين مجهولين.

واضافت المصادر ان المواطن التركي تعرض للاختطاف من امام شركة للنقل الجماعي والتي يعمل بها وتقع بحي السنافر بعدن.

واشارت المصادر الى ان مسلحين على سيارة نوع باص قدموا إلى المكان وانتظروا لحظة خروجه من مكتب تابع للشركة التي يعمل بها وقاموا باختطافه عقب وصوله بحافلته قادما من رحلة دولية. ولم تعرف هوية الخاطفين ولا الجهة التي نقل اليها فيما لم تصدر السلطات توضيحا بهذا الخصوص.

وتشهد عدن فوضى عارمة، تتنوع مابين اغتيالات واختطافات، وحروب شوارع بين فصائل مرتزقة العدوان منذ ما يقارب 7 أعوام.