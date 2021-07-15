المشهد اليمني الأول

كشفت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية، أن طائرات مسيّرة “إسرائيلية” ستحمي المشاركين في معرض إكسبو 2020 في دبي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية، فقد اختارت شرطة دبي منظومة طائرات مسيرة من شركة “Aerobotics” الإسرائيلية، سيتم نشرها في جميع أنحاء المدينة من أجل تقصير وقت استجابة الشرطة للأحداث خلال المعرض في أكتوبر المقبل.

ويقام إكسبو 2020 في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بالتزامن مع العام الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مجال الأمن المتقدم، من أكثر مجالات التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل، وهناك اهتمام متزايد من قبل الهيئات الحكومية والشركات الكبرى في الإمارات بالحلول التي تقدمها الشركات الإسرائيلية.

وفقًا للصفقة، سيتم نشر نظام الطائرات بدون طيار الخاص بالشركة، والذي يتضمن مجموعة من الكاشطات الآلية، في جميع أنحاء دبي لأغراض أمنية، والاستجابة لمكالمات الطوارئ والحراسة، وسيسمح بتقليل وقت استجابة الشرطة للحوادث ومكالمات الاستغاثة من المدنيين. كل هذا دون الحاجة إلى فريق عمليات في الميدان أو في طائرة تحافظ على اتصال العين بالطائرة الشراعية.

تصل المواد التي تجمعها الكاشطات إلى الشاشات في غرفة عمليات الشرطة حيث تم تركيب نظام فريد خاص قائم على الاتصالات وهو جزء من الحزمة الشاملة التي تقدمها Aerobotics.

يقوم النظام بمركزية التحكم والتحليل ومعالجة المعلومات الحيوية التي يتم جمعها بواسطة الطائرة المسيرّة، ويتيح رؤى في الوقت الفعلي. كما يتيح البرنامج، من بين أشياء أخرى، تحليل المعلومات على الخريطة التفاعلية، وبث الفيديو المباشر، والإدارة الروتينية للمهام.

يُشار إلى أنّ معرض إكسبو 2020 كان من المفترض أن يقام العام الماضي لكن تأجل للعام الحالي 2021 بسبب تفشي كورونا، وبقي الاسم كما هو “معرض إكسبو 2020″.