المشهد اليمني الأول

كتب ولي العهد محمد بن سلمان اسمه في التاريخ السعودي من الباب الخلفي بفعل جرائمه وانتهاكاته الفاضحة لنهجه القمعي.

وخلدت أفعال بن سلمان في سجل التاريخ كأكثر أمير سعودي يواجه المحاكم، إذ أن سيطرته على القضاء داخليا لم تمنع من ملاحقته بسلسلة دعاوي قضائية خارج المملكة.

وباتت تهمة إخفاء ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف أحدث القضايا المرفوعة على بن سلمان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتعلق الدعوى بولي العهد السابق الذي ازاحه بن سلمان عام 2017 بعملية انقلاب ناعم.

وتقول الدعوى إن بن سلمان ضع بن نايف قيد الإقامة الجبرية وصادر أصوله ما منع ابن عمه من الوفاء بالتزامات حول مشروع نفطي.

اضطهاد الصحفيين

وتشمل الدعاوي القضائية ضد بن سلمان جرائمه المروعة بحق الصحفيين، وتم رفعها في ألمانيا عبر منظمة مراسلون بلا حدود الدولية.

وتتهم الدعوى بن سلمان بالاضطهاد المنهجي ل 34 إعلاميا وصحفيا تم اعتقالهم تعسفيا وباغتيال أشهرهم الصحفي جمال خاشقجي مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.

كما لم يسلم بن سلمان من تهمة اغتيال خاشقجي فخطيبة الصحفي المغدور ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” الحقوقية رفعتا دعوة ضده فيه الولايات المتحدة.

وتتهم الدعوى بن سلمان مع 20 آخرين بالتعذيب والقتل الوحشي واعتبرت ولي العهد هو الآمر بجريمة قتل خاشقجي وأنه والمتهمين خاضعين لنظام العدالة الأمريكي.

الاستدعاء الفعلي للمحكمة

كان مستشار بن نايف صاحب القضية الأخطر على بن سلمان فقد اتهم المسئول الاستخباري السابق سعد الجبري ولي العهد بمحاولة اغتياله.

وبموجب دعوى رفعها الجبري، أمرت محكمة أمريكية باستدعاء بن سلمان مع 9 آخرين ضمن فرقة النمر الخاصة بالاغتيالات.

إلى جانب ذلك تلاحق بن سلمان قضية رفعتها الإعلامية العربية غادة عويس بتهمة اختراق هاتفها ونشر صورها الخاصة عبر الذباب الالكتروني السعودي.

ورفعت عويس خامس دعوة ضد بن سلمان في فلوريدا متهمة إياه باتباع سياسة شراء الذمم والترهيب.

ويبقي التساؤل هل تجر هذه الدعاوى ولي العهد للمحاكم الدولية أم أن صفقات السلاح ستنقذه مجددا؟ لكن الثابت أن بن سلمان باتت صورته ملطخة دوليا وملاحق للعدالة.