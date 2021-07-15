المشهد اليمني الأول

“خاص”

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

“(۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ“) سورة المائدة الآية ” ٥١” صدق الله العظيم.

نهج ثابت لايتغير

الآية ” ٥١” من سورة المائدة هي نهجنا ومنهجنا الثابت بالماضي والحاضر والمستقبل حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا بأخذ امانته للدار الآخرة وماشاء الله تبارك الله. نعم هذا هو المنهج لتمييز العدو من غير العدو، لتمييز المؤمن من المنافق لكل زمان ومكان.

لامناطقية ولاوطنية قُطرية ولاقومية عربية ولا طائفية ولا مذاهب ولاحزبية بل هُدى خالق السموات والارض لخليفته على الارض الانسان بن ادم عليه السلام والقرآن الكريم هو اخر الكتب السماوية الذي حفظه سبحانه وتعالى من التحريف.

فالأشد عداوة للذين آمنوا هم اليهود بالصفة وبالاسم اسرائيل ومن يتحالف معهم يصبح ظالم سواء كانو من نصارى الغرب اوالشرق او من المسلمين عرب اوعجم تركيا وشاه فارس ايران محمد رضاى بهلوي.

نعم لاحزبية ولاطائفية ولامذاهب ولامناطقية ولاقومية ولا وطنية بل هُدى القرآن الكريم، مع ان المدارس الثورية الوطنية والقومية والاممية باليسار القومي والاممي وكذلك حركات المقاومة الاسلامية الثورية هم بالمطلق اعداء للاستعمار والامبريالية والصهيونية والرجعية السعودية وعرب وعجم التطبيع وبلغة القران الكريم تحالف اليهود والنصارى امريكا واسرائيل ومن يتولهم الرجعية السعودية وعجم التطبيع تركيا ومن دار في فلكهم تحالف الظالمين اولياء بعضهم اولياء بعض.

ماهو مناسب المقال والمقام

سيقال ماهو مناسب هذا المقال والمقام، والله يرحم موتانا العمراني وبن عقيل!!

نعم بالفعل اتبعنا هذا القول بالايام السالفه ولكن البعض ولغرض استثمار سياسي وبقالب ديني قام بنشر مواقف المرحوم محمد بن اسماعيل العمراني بخصوص العدوان على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع وتكريس ذلك لمصلحة العدوان حيث قال المرحوم العمراني بالحياد والجلوس بالبيوت تجاه عدوان ظالم.

وكذلك نشر القوم وثيقة بخط يد المرحوم العمراني ينفي فيها بإنه اجاز الجهاد مع انصار الله والغرض تأطير مواقف المرحوم العمراني وكأنها شيئ مُقدس واستثمارها سياسيا ودينيا لمصلحة العدوان الخارجي وخونه الداخل لاستباحة اليمن لغزو واحتلال صهيوني ومُتصهين عالمي واقليمي ومحلي مما حتم علينا الدلو بدلونا حيال ذلك وبالحق دون التجني والافتراء.

نعي للعمراني ولا نعي لبن عقيل!؟

قبل ثلاثة ايام تنظيم القاعدة الارهابي الوهابي نشر بيان نعي للمرحوم العمراني لكن التكفيري تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لم ينشر بيان نعي للعلامة سهل بن عقيل لأنه اوصى باجتثاث اسرة بني سعود اولياء أمر القاعدة واخواتها واخوانها وبناتها باجتثاث بني سعود حلفاء اليهود وامريكا.

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بينما المرحوم العمراني قال بالحياد والجلوس بالبيت وهانحن اليوم نشاهد ونسمع بكل الجوارح عن احتلال المواقع الاستراتيجية العسكرية وجغرافيا النفط بالقوات الامريكية والبريطانية واليهودية في المحافظات الجنوبية والشمالية في سقطرى وباب المندب والخوخة وميئون والمهرة وشبوة وحضرموت وعدن بعد ان تخندق معهم تنظيم قاعدة جزيرة العرب التكفيري والنتيجة فوضى خلاقة وارتفاع الاسعار وهتك اعراض ونهب الخيرات في محافظات الحياد والجلوس بالبيت بل التخندق مع الخارج المعادي.

وصية مُفتي تعز

مع امعان خونة اليمن وعملاء واشنطن لندن تل ابيب الرياض ابوظبي تركيا قطر بتكرار نشر، مقطع فيديو للعلامة المرحوم محمد بن اسماعيل العمراني مُفتى الجمهورية اليمنية وهو يصرح بإنه محايد بين عدوان يهودي صهيوني امريكي بواجهه بني سعود وعيال زايد المُطبعين مع الاشد عداوة للذين امنوا وبين مجاهدي الجيش واللجان الشعبية.

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كتب بخط العلامة العمراني

كان ذلك كافيا لتستعيد الذاكرة ولنشاهد مقطع فيديو لمُفتي تعز للعلامة المرحوم سهيل بن عقيل وهو يوصي اولاده وأولاد اولاده باجتثاث اسرة بني سعود اليهود التي اذلت الامة الاسلامية وجعلتها تركع لاعدائها لليهود والنصارى تل ابيب واشنطن.

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الامريكي يؤكد بيان نعي القاعدة للعمراني

تنظيم القاعدة الارهابي الوهابي التكفيري يصدر بيان نعي للمرحوم العمراني و الباحث الامريكي المختص بالشؤون اليمنية “جوشو كونتز” يؤكد المصدر وينشره على صفحته في تويتر قبل ثلاثة ايام ولم نتطرق اليه وقلنا حينها الله يرحم موتانا.

ولكن بعدما انتشرت وصية الحياد والجلوس في البيوت ولمصلحة اليهود وبن سعود فكان لزاما علينا التوضيح والتمييز بين حياد مُفتي ولمصلحة العدو الخالد للامة الاسلامية وبين مُفتي غير محايد تجاه العدو الخالد.

نعم للمُفتي المجاهد ولا للمُفتي المحايد

بعيدا عن المناطقية والحزبية والطوائف والمذاهب نقول ونُسطر ونؤطر ونؤكد بالقول والفعل، نعم للمفتي المجاهد مُفتي تعز المجاهد سهل بن عقيل ولا لمواقف المُفتي المرحوم محمد بن اسماعيل العمراني.

فالآية “٥١” من سورة المائدة كلام الله سبحانة وتعالى مُقدسة ومُقدمة على كل اجتهادات فقهاء الرياض واراء اصحاب السياسة الموالية لشرعية تل ابيب واشنطن بالمسخ الخائن هادي ومرتزقة الدولار والريال السعودي والدرهم الاماراتي.

والله يرحم سهل بن عقيل ومحمد بن اسماعيل العمراني كلاً منهم بحسناته والعكس صحيح.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

15يوليو2021م