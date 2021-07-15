المشهد اليمني الأول

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عرض على كيان إحتلال العدو الإسرائيلي العمل كوسيط مع حركة حماس في قضايا مختلفة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، عرض على “إسرائيل”، العمل كوسيط بينها وبين حركة حماس ، في قضايا عالقة، من خلال رسالة أرسلها لـ “إسرائيل”.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن “أردوغان أرسل، مؤخراً رسائل إلى إسرائيل مفادها أن تركيا مهتمة بإعادة العلاقات معها ويعرض عليها العمل كوسيط بين إسرائيل وحمـاس لدفع قضايا مهمة لإسرائيل”.

وأوضحت الصحيفة، أن من بين هذه القضايا التي عرضها الرئيس التركي للسلطة فيها مع حماس، قضية الأسرى والمفقودين.

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية بأن هذه الرسائل نقلها السفير التركي لدى الولايات المتحدة مراد مرجان، الذي يعتبر من أقرب الأشخاص إلى أردوغان.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين مؤخراً، أن “إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع تركيا ولن تعيد سفيراً إلى أنقرة، اذا بقيت تركيا لا تقطع الطريق على أنشطة الذراع العسـكري لحماس في اسطنبول”.

وفي وقت سابق، ذكر مسؤول كبير في الحكومة التركية، أن الوقت قد حان لإعادة العلاقات بين بلاده و”إسرائيل”.