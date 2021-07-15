المشهد اليمني الأول

دعا “ثوار بلدة بيتا” في نابلس مساء اليوم الأربعاء، أهالي مدينة نابلس بالضفة المحتلة للنفير العام والحشد والمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي على جبل صبيح رداً على اعتداءات واعتقالات الاحتلال للمواطنين.

ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن الثوار في بيان أذيع عبر مساجد “بلدة بيتا”، القول: إن حملة الاعتقالات بحق أهالي البلدة وشبابها لن تثنيهم عن مواصلة النضال وفعاليات الإرباك وحرق الكوشوك حتى دحر الاحتلال عن جبل صبيح.

ووجه الثوار رسالة للاحتلال جاء فيها: “رغما عن كلابكم وقناصتكم ورصاصكم سنبقى مرابطين على الجبل ندافع عنه وسنحشد في قلوبنا دم الشهداء ولن يسقط الجبل ولو ارتقى ألف شهيد لن نترك الجبل وسنظل شامخين”.

هذا ودوت صافرات الانذار في سماعات المساجد وسط دعوات للنفير والحشد الى الجبل ردا على الاعتقالات والارهاب المنظم الذي يستخدمه الاحتلال ضد أهالي البلدة.

وتزامن ذلك مع دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة الليلة بـ”الإرباك الليلي”، لإيصال رسالة للاحتلال بأن أهالي بيتا لا يرهبهم القتل والاعتقال ولن يمنعهم من الدفاع عن حقهم وأرضهم من القرصنة والسرقة.