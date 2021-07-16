المشهد اليمني الأول

أفادت وسائل الإعلام بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيصل إلى دمشق السبت القادم بزيارة هي الأولى من نوعها، لبحث المسائل الاقتصادية والدبلوماسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

أفادت وسائل الإعلام بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيصل إلى دمشق السبت القادم بزيارة هي الأولى من نوعها، لبحث المسائل الاقتصادية والدبلوماسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزير الخارجية الصيني فور وصوله إلى دمشق سيعقد اجتماعا مغلقا مع نظيره السوري فيصل المقداد، وأن برنامج زيارته ستتخلله مباحثات مع الرئيس بشار الأسد بلقاء مطول سيقدم الوزير الصيني خلاله تهاني بكين للأسد بفوزه في الانتخابات التي جرت في سوريا أواخر مايو الماضي.

ولفتت مصادر خاصة لـ”سبوتنيك” إلى أنه من غير المستبعد أن يحضر الوزير الصيني مراسم أداء اليمين الدستورية للأسد إيذانا ببدء ولايته الرئاسية الجديدة.

وتابعت “سبوتنيك” أن المعلومات تدور حول “إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين”، بما يشمل ستة مشاريع اقتصادية استراتيجية تم التفاهم عليها سابقا، بينها مشاريع حيوية في البنى التحتية تتفرع عن مبادرة “حزام واحد طريق واحد” الصينية.