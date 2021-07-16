المشهد اليمني الأول

اقر مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة بالاتفاق مع نقابة بائعي اللحوم، قائمة بالحد الأعلى لأسعار بيع اللحوم البلدي خلال عيد الأضحى المبارك.

وحددت القائمة سعر الكيلو الغنمي بـ6000 ريال والعجل الفاصل 5000 ريال والبقري 3500 ريال.

وأكد مدير مكتب الصناعة ابراهيم محمد عبدالقادر في تصريح له، ان أي رفع للأسعار المحددة يعتبر مخالفة سيحاسب مرتكبوها.

وأشار إلى انه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات على الأرقام المجانية للعمليات في وزارة الصناعة (174) وأمانة العاصمة (284444-01) ومكتب الصناعة بالأمانة (253223-01).

ولفت إلى ان مكتب الصناعة حريص على مصلحة المواطن، ومستمر في القيام بمهامه الرقابية على الأسواق وكذا التأكد من التزام بائعي اللحوم بالأسعار المتفق عليها.