المشهد اليمني الأول

بارك أبناء محافظتي ريمة و صنعاء انتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في محافظة البيضاء.

ففي وقفات احتجاجية بمديريات المحافظة عقب صلاة الجمعة اليوم، أكد المشاركون أن عملية “النصر المبين” أثبتت قدرة الجيش واللجان الشعبية على دحر قوى العدوان وأدواته من المرتزقة وعناصر التنظيمات الارهابية “القاعدة وداعش”.

واعتبروا الانتصارات المتواصلة للمرابطين في مختلف الجبهات مصدر فخر كل أبناء الشعب اليمني.. مشيدين بمواقف قبائل البيضاء ووقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في التصدي للعناصر التكفيرية.

ودعت كلمات المشاركين إلى إمداد المرابطين في الجبهات بقوافل المال والعتاد والرجال بما يعجل من تحرير المحافظات المحتلة من دنس الغزاة المعتدين. وحثت على التحرك للمرابطة في الجبهات خلال إجازة عيد الأضحى لإيصال رسائل للعدوان والمرتزقة بأن فرحة اليمنيين وأعيادهم في الجبهات.

وأكد بيان صادر عن الوقفات أن تعزيز الصمود والنفير إلى الجبهات، خيار لا رجعة عنه لصد مخططات العدوان وإسقاط مشاريعه وتحرير المحافظات المحتلة.

وجدد البيان وقوف أبناء محافظة صنعاء إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.. داعياً إلى تعزيز الاصطفاف والجهوزية لوضع حد لغطرسة تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وفي محافظة ريمة شهدت مديريتا الجَبين وبلاد الطعام إقامة عدد من الوقفات الشعبية عقب صلاة الجمعة.

حيث خرجت بمديرية الجبين وقفتان منفصلتان الأولى بمركز مديرية الجبين والثانية بمنطقة المنصح، استنكر المشاركون فيهما ما أقدم عليه النظام السعودي من منع لأعظم شعائر الدين وهي فريضة الحج إرضاءً لما يمليه عليهم الكيان الصيهوني والأمريكي.

كما بارك الواقفون الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات البيضاء ومارب خلال الأيام الأخيرة.

وفي ذات السياق أقيمت وقفتان منفصلتان بمديرية بلاد الطعام في منطقة صرع، بارك المشاركون فيهما الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في محافظة البيضاء كما استنكرت استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية على مرأى ومسمع الأمم المتحدة.

وأقام أبناء منطقة ربوع بني خولي وقفة شعبية دعوا خلالها إلى الاستمرار في رفد الجبهات حتى الانتصار.

وفي حجة نظم أبناء مدينة حجة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بقرار النظام السعودي منع المسلمين من أداء فريضة الحج.

واعتبر المشاركون في الوقفة، بحضور وكيل المحافظة محمد القاضي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومشرف المدينة عصام الوزان، صد آل سعود للمسلمين من أداء فريضة الحج، مؤامرة لتعطيل هذه الفريضة والركن الخامس من أركان الإسلام.

وبارك بيان صادر عن الوقفة الانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الصمود بجبهات البيضاء ودحر أدوات ومرتزقة أمريكا القاعدة وداعش. وأشار إلى أن منع النظام السعودي من دخول المسلمين إلى المشاعر المقدسة وأداء فريضة الحج، جريمة تضاف إلى سجله الأسود بحق الأمة والشعب اليمني.

واستنكر قرار الأمم المتحدة بإزالة النظام السعودي من قائمة قتلة الأطفال. وجدد البيان العهد باستمرار الثبات والصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.