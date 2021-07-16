المشهد اليمني الأول

توّقع المركز الوطني للأرصاد أجواء ملبدة بالغيوم الطبقية الواسعة الانتشار والأمطار المتفرقة على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ملبدة بالغيوم الطبقية الواسعة الانتشار التي تتخللها سحب ركامية مصحوبة بعواصف رعدية وأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة أحياناً على سلسلة المرتفعات الغربية من لحج جنوباً حتى صعدة شمالاً أثناء النهار.

وأشار إلى أن الأمطار تمتد غرباً إلى سواحل محافظتي الحديدة وحجة، وكذلك على المرتفعات الجبلية الجنوبية والشرقية حيث تكون أكثر غزارة أثناء الليل.

وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء غائمة وأمـطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية الجنوبية والجنوبية الشرقية، خصوصاً أثناء الليل تغزر أحياناً على جنوب شرق محافظة المهرة، وأجواء غائمة على السواحل الغربية مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة.

وذكر المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية غائمة بسحب طبقي، وتتخللها أحياناً السحب الركامية ويُتوقع هطول أمطـار متفرقة تكون غزيرة أحياناً أثناء الليل خاصة على صحاري محافظتي المهرة وحضرموت وتمتد غرباً إلى شرق محافظة الجوف.

وفي أرخبيل سقطرى، سيكون الطقس غائماً جزئياً، والرياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 40 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطـار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمـطار حفاظاً على سلامتهم.

وحذر مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء

وشهدت العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، أمطارا غزيرة، تساقطت على مناطق.

وبحسب مواطنون، تدفقت السيول الى الشوارع وتسببت بغرق شارع الزبيري وعرقلة حركة السير.

تحذير الدفاع المدني

وحذرت مصلحة الدفاع المدني، جميع المواطنين والسائقين من التواجد أو العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمـطار أو عند توقع هطولها في العاصمة والمحافظات.

ودعت مصلحة الدفاع المدني سائقي المركبات إلى توخي الحذر لوجود إنهيارات صخرية في الطرق الجبلية.