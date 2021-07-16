المشهد اليمني الأول

إخفاق آخر يضاف إلى سلسة الإخفاقات التي منيت بها إسرائيل في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فنقلا عن مصادر رفيعة في المؤسسة الأمنية بتل أبيب، كشف تقرير تلفزيوني في القناة الـ13 بالتلفزيون العبري، كشف النقاب عن أن منظومة “القبة الحديدية” الإسرائيلية-الأمريكية الصنع، قامت باستهداف مقاتلة حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بصاروخ اعتراض خلال العدوان البريري الأخير الذي شنه الاحتلال على القطاع في شهر أيار (مايو) المنصرم.

وطبقا للمصادر عينها، تابع التلفزيون العبري، فإن مقاتلة إسرائيلية من طراز (F16) أصيبت بشظايا صاروخ اعتراض أطلقته منظومة “القبة الحديدية” باتجاهها، خلال الحرب الأخيرة على غزة، في أيار/ مايو الماضي، بعد أن اعتبرتها هدفا معاديا، على حد تعبير المصادر.

علاوة على ما ذكر آنفا، أوضحت ذات المصادر للمراسل العسكري بالتلفزيون العبري، أور هيلر، أوضحت أنه بعد انطلاق الطائرة المذكورة بهدف المشاركة بقصف أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قامت “القبة الحديدية” بإطلاق صاروخ اعتراض من طراز TAMIR عن الطائرة، اعتقادا منها أن الطائرة الإسرائيلية هي بمثابة صاروخ تم إطلاقه من غزة باتجاه جنوب الدولة العبرية.

وتابع التلفزيون العبري قائلا إن الحادث غير العادي انتهى دون وقوع إصابات، لافتا في الوقت عينه إلى أن الحظ لعب دورا كبيرا في ذلك، ذلك أن الصاروخ انفجر بالقرب من الطائرة التي أصيبت بشظايا الصاروخ، مضيفا أن قائد الطائرة تمكن من التملص من الصاروخ.

بالإضافة إلى ذلك، قال التلفزيون العبري إنه تم إطلاق الصاروخ الاعتراضي باتجاه أحد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة، لكنه قام بتغيير اتجاهه نحو الهدف الأصلي نحو الطائرة الحربية الإسرائيلية وهي من طراز (F16) التقطتها الرادارات في مجال الاعتراض، وفق ما أكدته المصادر عينها.

وفي سياق رده على ما ورد في النبأ قال الناطق الرسمي بلسان جيش الاحتلال إن الجيش فتح بالتحقيق في الحادثة التي وصفها بالاستثنائية، زاعما أن التحقيق معقد جدا.

يشار في هذه العجالة إلى أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (غالي تساهل) كانت قد كشفت النقاب أخيرا عن أن منظومة “القبة الحديدية” أسقطت عن طريق الخطأ طائرة إسرائيلية بدون طيار، خلال العدوان الأخير على غزة.

وقال مصدر عسكري رفيع لإذاعة جيش الاحتلال إن منظومة “القبة الحديدية أسقطت بالخطأ طائرة مسيرة تابعة للجيش خلال عملية “حارس الأسوار”، وهي التسمية الإسرائيلية للعدوان الأخير ضد قطاع غزة، لافتة في ذات الوقت إلى أن التحقيق في الحادث ما زال مستمرا.