المشهد اليمني الأول

يخيم هاجس التهجير على أهالي بلدة سلوان في القدس، إذ يهدد الاحتلال بهدم منازلهم.

بثت شبكة “ميدان القدس” فيديو لأطفال و أهالٍ في سلوان ، قالوا إن جميع ذكرياتهم في هذه البلدة، ولا يمكنهم مجرد تخيل أنهم سيغادرونها إلى الأبد.

يقول أحد الأطفال: “هون أنا كنت أسقي الزرعات وأنبسط وأقعد وألعب وأكيف، بعد قرار الهدم أنا خفت، وخفت على حالي، وخايف تروح الذكريات”.

وتضيف فتاة من سلوان: “ما بتخيل فكرة إنه نطلع من هذا البيت ولا نرجع عليه ولا مرة، الفكرة كثير مؤلمة، إنتي مظلومة بتعملي كل اشي عليكي لكن برضو مش قادرة ممكن بأي لحظة بيتك يروح”.

إحدى سيدات سلوان تقول: “أحفادي بيسألوني أسئلة بتوجع القلب كثير، عنجد تيتا بدهم يطلعونا من بيتنا؟ من حق المستوطنين يقعدوا كيف؟ مهو سيدي اللي بناه”.

فيما يقول رب أسرة: “أطفال يسألوني وين بدنا نروح؟ ما عندي جواب، بقلهم في رب، لكن ممكن احنا نصير بالشارع”.

ويشدد أهالي سلوان على المضي في مقاومة مساعي التهجير والتهويد، رغم كل الضغوط التي يواجهونها على مستوى تفاصيل الحياة اليومية، ومنذ سنوات.