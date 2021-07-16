المشهد اليمني الأول

“خاص”

الماركسي لم يمنع والوهابي يمنع صلاة العيد

لم يحصل في العهد الشيوعي الماركسي عهد الحزب الاشتراكي الحاكم في جنوب اليمن وحصل في عهد سيطرة عصابة حزب اخوان الاصلاح ومعسكرات الجنرال التكفيري علي محسن الاحمر بمنع صلاة عيد الاضحي المبارك في جامع شبام الكبير في حضرموت وبرداء شرعية هادي وبغطاء العدوان الوهابي السعودي الصهيوني الامريكي وتلك سابقة من نوعها تتخذها ادوات العدوان في حضرموت.

اذ ان جامع شبام تقام فيه صلاة العيد من قبل ظهور المصليات والجوامع والمساجد من قبل ظهور مساجد ضرار الوهابية الاخوانية والتي حددها مكتب الأوقاف التابع لقوى العدوان فجامع شبام تقام فيه الصلاة من السنة العاشرة هجرية الموافق لعام 632 ميلادية حتى العام الماضي حتى جاء قرار الاخوانية الوهابية بتحديد مكان صلاة عيد الاضحى المبارك والذي لم يتخذ مثله من قبل حتى ابان حكم الحزب الاشتراكي الشيوعي الماركسي الكافر كما يطلق عليه كهنة الوهابية وإخوانها.

تاريخ جامع شبام حضرموت

في السنة التاسعة هجرية عام الوفود توافدت القبائل اليمنية الى المدينة المنورة والدخول في الاسلام طوعا ومنها قبيلة كندة الحضرمية حيث عين الرسول الكريم الصحابي الجليل زياد بن لبيد رضي الله عنه واليا على حضرموت حيث وضع اللبنات الاولى لجامع مدينة الشحر في السنة 10هجرية وكانت أعمدته من جذوع النخيل و سقفه من سعفها.

في عصر الدولة العباسية قام هارون الرشيد بترميم الجامع وسمي بجامع هارون الرشيد وبعدها قام احد تجار مدينة الشحر الشيخ محمد عبدالعليم باصديق بتجديد عمارته، وحفر البئر الشهيرة بوادي سمعون باسم بئر صديق و هي المدينة القديمة التي كانت أهم مصادر المياه الشرب بالمدينة في ذلك الحين.

في عام 1385هـ الموافق1965م أعيد بناء الجامع من جديد بناءً حديثاً وقوياً، وزود بالماء العذب والنور الكهربائي، في عام 1417 هجرية الموافق لعام 1996م تم ترميم جامع شبام الكبير.

جامع شبام لايناسب الوهابية التكفيرية

جامع الصحابي زياد بن لبيد او جامع الشحر او جامع هارون الرشيد او جامع شبام الكبير له دور كبير جدا بالدين والجهاد ونشر الاسلام بالتي هي احسن باقامة حلقات العلم والدرس والاربطة لتعليم المسلمين امور الاسلام ومنه تخرج مئات الدعاة الذين نشرو الاسلام في بلدان جنوب شرق قارة اسيا وبلدان شرق افريقيا ووسطها بالكلمة الطيبة واثناء الغزو البرتغالي كان للجامع دور في حث وحشد المواطنيين للجهاد والدفاع عن وطنهم واعراضهم واموالهم كما ذكر المؤرخ عبدالله حداد في احد كُتبه.

هذا الدور التنويري والجهادي بدين الرحمة للعالمين لايناسب جوامع ومعاهد ومراكز، حديث ضرار الوهابية الاخوانية التي تشوه الاسلام بالجهاد التكفيري ضد ابناء البلاد بالذبح والسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة بفتاوى مشايخ كتاب التوحيد لبن عبدالوهاب والذين يرفضون اصدار فتاوى جهادية بدين الرحمة للعالمين وسُنة خاتم الانبياء والمرسلين ضد اعداء الله سبحانة وتعالى ضد اعداء الاسلام والعرب واليمن ضد اعداء الفطرة الانسانية ضد الاستعمار والامبريالية والصهيونية.

وانظمة خيانة التطبيع حالف واشنطن تل ابيب لندن ومن يتولهم بل هم جزء اساسي من تحالف الظالمين يقتلون من يقام تحالف الظالمين من سنة ظهور قرن الشيطان النجدي حتى تاريخه ولذلك هم يمنعون صلاة العيد في جامع شبام الكبير جامع الصحابي زياد بن لبيد لمنع سماع خطبة العيد من اتباع اسلام الرحمة للعالمين الذين نشرو الاسلام بالكلمة الطيبة ولم يكفرو ابناء البلاد.

والهدف هو اجبار جموع المسلمين في شبام حضرموت للصلاة في جوامع ضرار الوهابية وسماع خطبة العيد من الوهابي الاخواني السلفي التكفيري من اتباع سُنة بن عبد الوهاب وابن البلاد كافر ورافضي ومجوسي وفارسي وكهنوتي ومتمرد…الخ، بينما الوجود العسكري للانجليز واليهود والامريكان في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة والمخأوالخوخة وباب المندب وجزر سقطرى وميئون وقاعدة العند لحج هو حرحرة واصدقاء بعقيدة بن سعود و مساجد ضرار الوهابية التكفيرية.

مساجد ضرار الوهابية تنتشر في حضرموت

السعودية الوهابية عبر ادواتها بحضرموت تنشر مدارس تكفيرية وهابية بادارة وتمويل تتبع الخارج لانتاج جيش تكفيري حضرمي مُطعم بعناصر تكفيرية من خارج اليمن بالولاء والسمع والطاعة للملك السعودي والشيخ الوهابي تماما كما انتجت المعاهد العلمية الاخوانية الوهابية من عام 1972م الى 2005م، جيش تكفيري بالشمال بالولاء للخارج الوهابي الاخواني الرياض تركيا قطر ابوظبي اذناب امريكا وتل ابيب وهاهم اليوم وحوش مع العدوان وبعقيدة التكفير ضد ابناء وطنهم كادوات صماء بكماء.

عمياء لعدوان صهيوني يهودي اثمر عن احتلال عسكري يهودي صهيوني امريكي بريطاني في المواقع العسكرية والنفطية في اليمن وهذه النسخة يراد استنساخها في محافظة حضرموت الساحل والوادي حيث تم نشر مدارس وجوامع ومراكز حديث ضرار الوهابية الاخوانية في مدينة المكلا ومدينة الشحر وغيل باوزير والديس الشرقية ومنطقة روكب شرق المكلا، وجنوب مدينة الحوطة وبمدرسين وحتى طلاب تكفيرين اجانب من الخارج ومن جنسيات مختلفة إلى تلك المراكز الوهابيةالسلفية التكفيرية.

كما هو حاصل في “مركز الحامي ” السلفي الوهابي شرق حضرموت الذي يقوده أبو عمار ياسر العدني والذي أسس عام 2014م بتمويل سعودي وهي نسخة طبق الاصل لنُسخ الوهابية التلمودية من مساجد ضرارنجد التي درست كتاب التوحيد من زمن محمد بن عبد الوهاب عام 1745م الى الهجر الاخوانية الوهابية في صحراء نجد وبزعيم قبيلة مطير فيصل سلطان الدويش وعبد العزيز بن سعود وضباط المخابرات البريطانية من اصل يهودي مثل “ديفيد شكسبير” “برسي كوكس” “وجون فيلبي” عام 1911م الى مدارس طالبان افغانستان 1970م الى المعاهد العلمية التكفيرية التى كانت بالشمال اليمني من عام 1972م -2005م الى مدراس التكفير بحضرموت اليوم.

ويراد لها ان تطمس تاريخ جامع الصحابي الجليل زياد بن لبيد سابقا واليوم جامع شبام وبالتالي فان السُنة هي سُنة محمد بن عبدالوهاب القاتلة والممزقة للامة للاسلامية والوطن العربي اليمني الحضرمي وليست سُنة خاتم الانبياء والمرسلين بدين الرحمة للعالمين محمد صل الله عليه وآله وسلم.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

16 يوليو 2021م