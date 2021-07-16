المشهد اليمني الأول

كشفت الصحافة التركية عن حفل زفاف باذخ أقيم في العاصمة التركية أنقرة، لنجل قيادي في حزب الإصلاح اليمني، مع ابنة المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي إبراهيم كالن، وبحضور عدد من قيادات الدولة في تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية إن حفل توقيع عقد قران اليمني شهاب عبدالله العباب مع ديلروبا كالن، حدث في قصر احتفالات ضخم، وحضره نائب الرئيس فؤاد أقطاي، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، ورئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان، ورئيس المخابرات التركية “MIT” هاكان فيدان، بالإضافة إلى العديد من الوزراء، كما نقل فؤاد أوقطاي تحيات الرئيس أردوغان للحاضرين.

ونشرت صحيفة milliyet التركية صورا للحفل، معلقة عليها بالقول:جمعت مراسم زفاف ديلروبا كالين ، ابنة المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، واليمني شهاب العباب أسماء من عالم السياسة والفن والأعمال.

وعبر يمنيون عن غضبهم على حزب الإصلاح، الذي يقيم أعضاءه حفلات زفاف رئاسية لأبناzهم، في حين تعيش قوات هادي بلا مرتبات، وتتزايد معاناة المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها حكومة المرتزقة الموالين لتحالف العدوان على اليمن.