المشهد اليمني الأول

حصل موقع المشهد اليمني الاول على صورة من بيان موقع من مشايخ ووجهاء واعيان قبيلة عبيدة مارب وبتاريخ 15 يوليو 2021م الموافق للخامس من ذي الحجة ١٤٤٢هجرية.

حيث يشكو أبناء قبيلة عبيدة من التهميش والحرمان الذي تمارسه ضدهم حكومة ماتسمى الشرعية وسلطة حزب الإصلاح المُسيطر على محافظة مأرب، والناهبة لايرادات نفط وغاز المحافظة.

وجاء في البيان

إن السلطة المحلية تمارس متعمدة الحرمان و العنصرية ضد أبناء القبيلة، وأن خيرات مأرب أصبحت للغريب. وطالب البيان بمنح القبيلة حصتها من الثروة، وتسوية أبناءها كغيرهم من النافذين وأصحاب المخصصات الظاهرة والسرية.

وأكد البيان رفض أبناء القبيلة العبث بثروات بلادهم لصالح مشاريع سياسية وحزبية ضيقة، وخدمة لجهات داخلية وخارجية على حساب حرمان أبناء القبيلة.

كما طالب البيان بالتمثيل العادل للقبيلة في المنشآت النفطية، للإشراف والمتابعة والتحقيق في حجم ثروة بلادهم، وكذا تمثيلهم في قطاع الإنتاج والتوزيع المالي، وأمهل البيان السلطة المحلية في مأرب عشرة أيام لتنفيذ المطالب.



حفل زفاف اخواني باذخ في تركيا

كشف الصحافة التركية وبالصور عن حفل زفاف باهض التكاليف لنجل قيادي إصلاحي وابنة متحدث سابق في رئاسة الوزارء التركية اقيم في تركيا.

حيث انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لزفاف خرافي أقيم في العاصمة التركية أنقرة، لنجل قيادي في حزب الإصلاح اليمني اسمه “شهاب” عبدالله العباب، مع ابنة المتحدث الرسمي السابق في رئاسة الوزراء التركية “ديلروبا” إبراهيم كالن، وبحضور عدد من مرتزقة العدوان منهم توكل كرمان وحمود المخلافي واركان السفارة اليمنية في انقرة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن حفل توقيع عقد قران شهاب مع ديلروبا، حدث في قصر احتفالات ضخم، وحضره نائب الرئيس فؤاد أقطاي ، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، ورئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان، ورئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هاكان فيدان، بالإضافة إلى العديد من الوزراء، وفي الحفل نقل فؤاد أوقطاي تحيات الرئيس أردوغان للحاضرين.

ونشرت صحيفة milliyet التركية صورا للحفل، وعبر يمنيون عن غضبهم على حزب الإصلاح، الذي يقيم أعضاءه حفلات زفاف رئاسية لأبناءهم ومن ايرادات نفط وغاز مارب، في حين تعيش قوات ماتسمى بالشرعية بلا مرتبات، وتتزايد معاناة المواطنين في المناطق المحرحرة بالسعودي والامريكي والاماراتي وقدر الناشطون تكاليف الزفاف ب9 مليون دولار.

وتشمل حوالي 200 تذكرة طيران لمدعوييين للزفاف من كل انحاء العالم مع تكاليف اقامتهم بالفنادق لحظور زفاف الاخواني الشاب بالاخوانية الشابة. ولعنات الفقراء والمحرومين من خيرات بلادهم بالداخل تلاحق اللصوص والسرق من ابناء جلدتنا بالخارج الى فنادق السعودي وشقق القاهرة والاردن وفلل ابوظبي حتى قصر حريم السلطان العصماني الجديد القديم.