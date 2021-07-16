المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر محلية في مدينة عتق محافظة شبوة، عن سقوط مبنى المحافظة بيد القوات الخاصة التابعة لحكومة المرتزقة، عقب مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.

وأوضحت المصادر بأن الاشتباكات المسلحة بين فصائل حكومة المرتزقة بمدينة عتق تجددت، عصر اليوم الجمعة؛ بعد توقف دام أقل من 48 ساعة بين الجانبين. وأشارت المصادر إلى ان عناصر القوات الخاصة تمكنت من السيطرة على مبنى المحافظة بعد مواجهات مسلحة مع عناصر الأمن العام استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وكان محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، أصدر أمس الخميس، قرارا بشأن الاشتباكات التي اندلعت الاربعاء بمدينة عـتق، عاصمة المحافظة، وخلفت قتيل وعدة جرحى.

وقضى القرار بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص الاشتباكات التي حدثت ليلة أمس الأول في مدينة عتق والرفع بها في مدة أقصاها 48 ساعة.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في ساعة مبكرة من يوم الخميس وفقا لمصادر محلية استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة وسقط على اثرها قائد إحدى كتائب القوات الخاصة المرتزق حسين سالم بن مهدي ومواطن مدني في حين أصيب أكثر من ستة آخرين.