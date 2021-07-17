لإبتزاز السعودية.. الإحتلال الإماراتي ينشر إحصائية بقتلاها في عدن

المشهد اليمني الأول

كشف الإحتلال الإماراتي، اليوم السبت، رسميا حصيلة القتلى في صفوف قواته خلال المعارك في عدن في خطوة حملت من حيث التوقيت ابعاد تتعلق بالابتزاز للسعودية.

ونشر مستشار رئيس الدولة في الامارات، أنور قرقاش، قائمة صور لجنود اماراتيين ادعى مقتلهم خلال معركة عدن.. وتضم القائمة صور 64 ضابط وجندي.

وتزامن نشر الصورة المرفقة بتغريدة اكد فيها قرقاش بأن بلاده لن تنسى تضحيات قواتها وزاعما في الوقت ذاته سيطرة قوات بلاده فقط على عدن مع حلول الذكرى السادسة لـما تعرف لدى التحالف بـ”السهم الذهبي” والتي تصادف الـ17 من يوليو عندما احتلت القوات الإماراتية والفصائل الموالية لها عددا من احياء عدن بإنزال بحري وبصفقة مع الفار هادي الذي كان يسعى لحماية ارث عائلته بسحب القوات من المدينة.

كما ترافقت مع حملة إعلامية في اليمن وخارجه تحاول فيه الامارات تسليط الضوء على دور قواتها والمكاسب التي حققتها، كما تزعم، إلى جانب ما تصفها بـ”التضحيات.

ومع أن القوات الإماراتية كانت حينها ضمن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية إلا أن ابوظبي التي تحركت مؤخرا في ملف اليمن اغفلت دور السعودية وهو ما يشير إلى أن الامارات التي تخوض حاليا صراع مع السعودية على اكثر من جبهة ابرزها اليمن تحاول ابتزاز السعودية في ملف الحرب.

خصوصا وأن احياء “السهم الذهبي” في وضع تعاني فيه السعودية اكثر في اليمن محاولة إماراتية لتصوير السعودية كضعيفة وانها لم تستطيع حماية حدودها التي زارها قائد القوات المشتركة الإماراتية صالح العامري في وقت سابق هذا الأسبوع والتقى خلالها بعدد من الضباط وجنود بلاده هناك.