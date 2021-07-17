المشهد اليمني الأول

أكدت الشركة اليمنية للغاز أنها ستبدأ من يوم غدا الأحد، بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر مندوبي الشركة في عدد من مديريات أمانة العاصمة صنعاء بالسعر القديم (3700) ريال للأسطوانة الواحدة سعة 20 لتر.

وأوضحت شركة الغاز في بلاغ ستقوم بتدشين العمل بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي بنظام مندوب الشركة وبسعر (3700) ريال فقط للمواطن، وسيتم استهداف مديريات الصافية وصنعاء القديمة والتحرير كمرحلة أولى.

وأشارت إلى أنه سيتم جمع أسطوانات الغاز عبر دينات الوكلاء بوجود مندوب الشركة والذي بدوره سيتم نقل الكمية إلى المحطة المركزية لتعبئتها وإعادة توزيعها للمواطنين وفقاً للكشوفات المعدة والمسلمة للمندوب قبل جمع الأسطوانات وتوزيعها للمواطن مباشرة.