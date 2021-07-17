المشهد اليمني الأول

ناقش اجتماع اليوم برئاسة أمين العاصمة حمود عباد الاجراءات الوقائية والتدخلات الطارئة للحد من أضرار السيول على البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وأكد الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي أمين جمعان ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية حمود النقيب ووكيل قطاع الأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي ومدراء المكاتب المعنية ضرورة الاهتمام بصيانة مضخات الانفاق والمجاري ومحاسبة المقصرين في هذا الجانب.

ياتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه شوارع العاصمة اكتضاض للسيارات نتيجة اغلاق مياه الامطار خطوط السير في عدد من الانفاق بالشوارع الرئيسية بسبب غمرها بالمياه مع انسداد مصاريف الصرف الخاصة بها.

وأقر الاجتماع رفع الجاهزية وتخصيص الإمكانيات المطلوبة لمواجهة أي حالات طارئة، والاستمرار في المتابعة والإشراف المباشر على تنفيذ التدخلات والمعالجات، للحد من الأضرار الناتجة عن تدفق السيول.

وجرى استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بسير تنفيذ المشاريع وفقا لخطة الأمانة للعام الجاري. وفي الاجتماع وجه أمين العاصمة برفع الجاهزية لغرفة الطوارئ ومختلف الجهات والمكاتب التنفيذية استعدادا لمواجهة أي أضرار محتملة نتيجة تدفق مياه الأمطار والسيول على العاصمة.

حضر الاجتماع رئيس غرفة الطوارئ عبد الوهاب شرف الدين والوكيل المساعد ناجي القوسي ومديرا صندوق ومشروع النظافة بالأمانة