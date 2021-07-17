المشهد اليمني الأول

شُيعت بصنعاء اليوم جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الوطن في عدد من الجبهات.

حيث تم تشييع جثامين الشهداء العقيد طه أحمد الجاكي والرائد نزيه حميد نكيع والرائد صادق يحيى غليس والرائد يحيى عبدالله مجوحان والنقيب وهيب قائد الجنيد والنقيب محمد عبدالملك مهدي والملازم أول أحمد مجاهد زعبل والملازم أول نايف محمد عجلان والمساعد أحمد يحيى الجعدبي والمساعد طه أحمد جبير والمساعد رميش درهم طاهر والمساعد سلطان مقبل شعلان والمساعد فاروق محمد الخولاني.

وخلال مراسم التشييع التي تقدّمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح وقائد لواء النقل الخفيف العميد الركن أحمد عبدالله السياني وأهالي وأقارب الشهداء، أكد المشيعون السير على درب الشهداء في الدفاع عن الوطن ضد تحالف العدوان حتى تحقيق النصر المؤزر.

جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها الثرى في مسقط رأس كل منهم.