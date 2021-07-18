المشهد اليمني الأول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تشكل السحب الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية وهطول الأمطار الغزيرة على أجزاء واسعة من البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ترافقها العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة على الهضاب الداخلية من محافظة المهرة شرقا وحتى الضالع غربا وعلى المحافظات الجبلية من لحج جنوبا وحتى صعده شمالاً.

كما يُتوقع هطول أمـطار متفاوتة الشدة مع رياح هابطة تعمل على إثارة الأتربة على المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مارب والجوف.

ودعا المركز المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمـطار، محذراً السائقين من التدني في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية والصخرية أثناء هطول المطر.

وأوضح المركز أن كمية الأمـطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المهرة-صرفيت : 39.7، وفي الجوف : 1.0، والمحويت : 0.3، والضالع : 0.2، لافتاً إلى هطول أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد.