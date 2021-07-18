المشهد اليمني الأول

قدم محسن أحمد أبونجوم المحاقري وأولاده من أبناء منطقة المحاقرة في مديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم قافلة عينية ومالية للمرابطين في جبهات البطولة بمناسبة حلول عيد الأضحى وذكرى يوم الولاية.

قدم محسن أحمد أبونجوم المحاقري وأولاده من أبناء منطقة المحاقرة في مديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم قافلة عينية ومالية للمرابطين في جبهات البطولة بمناسبة حلول عيد الأضحى وذكرى يوم الولاية.

وخلال تسيير القافلة التي تضمنت مليوني ريال وعدد من المواشي ومواد غذائية متنوعة بقيمة 38 مليون ريال، نظم مسيرو القافلة بحضور عدد من أبناء ومشائخ منطقة المحاقرة وقفة قبلية لتأكيد الصمود والثبات والجاهزية للنفير إلى الجبهات دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.

واعتبروا هذه القافلة أقل واجب تجاه ما يقدمه أبطال الجيش واللجان الشعبية من تضحيات وبطولات في سبيل الوطن..مؤكدين أهمية تعزيز التلاحم ومواصلة التحشيد لرفد الجبهات وإسناد المرابطين حتى تحقيق النصر المؤزر.

ولفتوا إلى أن تمادي تحالف العدوان في الحصار والانتهاكات لن تخضع أبناء الشعب اليمني أو تثنيهم عن استمرار الصمود والتضحيات بالمال والرجال والعتاد حتى طرد قوى الغزو والاستعمار.

وأكدوا استمرار دعم أسرة وأبناء منطقة المحاقرة ووقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.