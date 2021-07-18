المشهد اليمني الأول

قدّمت محافظة صنعاء “ديوان المحافظة، والمكاتب التنفيذية”، اليوم قافلة مالية وعينية لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات بمناسبة حلول عيد الأضحى وذكرى يوم الولاية.

احتوت القافلة على مبلغ 22 مليون ريال وقافلة طبية تضمنت أدوية ومستلزمات طبية وعلاجية مقدمة من مكتب الصحة بالمحافظة وفروعه بالمديريات ومستشفيات المحافظة ومواد غذائية متنوعة. وخلال تقدّيم القافلة، نظمت قيادة المحافظة والمكاتب التنفيذية وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان والحصار، والتأكيد على استمرار رفد الجبهات بكل غالٍ ونفيس حتى تحقيق النصر وطرد المحتل من أرض الوطن.

واعتبر وكيل أول المحافظة حميد عاصم، القافلة أقل ما يمكن تقديمه للمرابطين في الجبهات، بما يعزز من صمودهم في الدفاع عن الوطن وحريته واستقلاله.. لافتاً إلى استمرار أبناء محافظة صنعاء في خندق الدفاع عن السيادة والكرامة حتى الانتصار.

وأشاد بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في مختلف الجبهات.. مثمناً تفاعل المكاتب التنفيذية ومكتب الصحة وكل من أسهم في تجهيز القافلة التي تعكس أصالة أبناء الشعب اليمني وتمسكهم بحقهم في الدفاع عن الوطن.

ودعا الوكيل عاصم إلى تعزيز التحرك والنفير للجبهات لتعزيز انتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يقدّمون التضحيات والملاحم البطولية في ميادين الوغى.. مبيناً أن صمود الشعب اليمني والتفافه إلى جانب القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والجيش واللجان الشعبية أفشل رهانات العدوان الأمريكي السعودي في تحقيق أهدافه.

وأكد بيان صادر عن الوقفة، بحضور أعضاء الهيئة الإدارية ووكلاء المحافظة وأعضاء المجالس المحلية، استمرار صمود أبناء محافظة صنعاء واستعدادهم لرفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد حتى تحقيق النصر المؤزر.

وبارك انتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في محافظة البيضاء.. حاثاً على تعزيز جهود التحشيد والتعبئة العامة والتحرك للمرابطة في الجبهات خلال إجازة عيد الأضحى لإيصال رسائل للعدوان والمرتزقة بأن فرحة اليمنيين وأعيادهم في الجبهات. واستنكر البيان استمرار النظام السعودي في منع المسلمين من أداء فريضة الحج.. مطالباً الدول الإسلامية إلى تبني موقف مسئول إزاء جريمة تعطيل الركن الخامس من أركان الإسلام.